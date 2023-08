Valentijn Driessen voorspelt welke trainer als eerste wordt ontslagen in de Eredivisie

Valentijn Driessen ziet het dit seizoen somber in voor NEC. De ploeg van Rogier Meijer begon het seizoen zondag met een 3-4 nederlaag tegen Excelsior. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf voorspelt Driessen dat Meijer als eerste trainer in de Eredivisie ontslagen zal worden.

De discussie over NEC begint door de rol van doelman Jasper Cillessen bij de vier tegengoals te bespreken. "Cillessen kon niet heel veel aan de doelpunten doen", zegt Mike Verweij, waarna Driessen reageert: "Maar hij is zich niet aan het profileren om terug te keren in het Nederlands elftal. Als je vier tegengoals krijgt… Dan kun je zeggen dat hij aan geen enkel tegendoelpunt iets kon doen, maar hij is ook medeverantwoordelijk om de verdediging goed neer te zetten en te coachen."

Artikel gaat verder onder video

Driessen erkent wel dat de verdediging van NEC te wensen overlaat. Zo snapt hij niets van de keuze om Bram Nuytinck terug te halen. De 33-jarige verdediger kwam transfervrij over van Sampdoria. "Dat was al geen grote speler toen hij wegging. Op onverklaarbare wijze heeft hij behoorlijk wat wedstrijden gespeeld in Italië (bij Sampdoria en Udinese, red.), maar gaat hij NEC beter maken?"

"Dan vond ik die Spanjaard die vorig seizoen achterin stond (Iván Márquez, red.) beduidend beter", vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf. "En dan stond ook nog Calvin Verdonk centraal tegen Excelsior; als back redde die het al niet en nu staat hij centraal. Ik denk dat Rogier Meijer de eerste trainer kan zijn die eruit vliegt dit seizoen."