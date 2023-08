Valentijn Driessen ziet uitspraken van Feyenoord-fans meteen gelogenstraft worden

Valentijn Driessen vindt de overwinning van PSV ten koste van Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal 'volledig terecht'. Hij is erg gecharmeerd van het spel van PSV. "Als je zo'n verandering ondergaat qua speelstijl in zes à zeven weken in de voorbereiding, heb je m'n hart gestolen", zegt de chef voetbal van De Telegraaf in een video-item vanuit De Kuip.

Driessen merkte dat uitspraken van Feyenoord-fans buiten De Kuip werden gelogenstraft. "Ik kwam hier aanlopen en al die Feyenoorders zeiden: 'Haha, PSV wil graag een prijs winnen en dan nemen ze Peter Bosz, hoe is het in godsnaam mogelijk?' Nou, hij heeft wel laten zien dat hij in korte tijd een heel aardig elftal heeft samengesteld, dat zeer acceptabel voetbal speelt. Zeker de eerste helft was PSV hier gewoon de baas. In de tweede helft ging het wat meer gelijk op. De eerste helft was uitstekend, Feyenoord had eigenlijk geen antwoord op het voetbal van Bosz."

Artikel gaat verder onder video

YouTube | Arne Slot: 'Hij was met afstand de beste man van het veld'

De matchwinner was Noa Lang, die in de tweede helft zorgde voor het winnende doelpunt. "Hij is altijd dreigend en ik vond ook dat hij goed speelde", zegt Driessen over de aanvaller. "Het punt is alleen dat Bosz graag hoog druk wil zetten. Dan laat hij de zaak nog weleens lopen en verzaakt hij regelmatig. Dat gebeurde in de eerste helft een keer en toen stond Bosz ineens langs de lijn. Die spoorde hem aan om wel terug te verdedigen. Dat deed hij dan ook. De tweede helft van Lang was wat minder, maar er gaat wel dreiging van uit."