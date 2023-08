Vandaag Inside gaat van start met torenhoge kijkcijfers: 'Genee laat Hendriks zien wie de baas is'

Het nieuwe seizoen van Vandaag Inside is met bijzonder goede kijkcijfers van start gegaan. Gemiddeld keken maandagavond liefst 1,14 miljoen mensen naar de uitzending op SBS6, meldt Stichting KijkOnderzoek. In totaal zagen 1,71 miljoen mensen iets van de uitzending.

Het vorige seizoen van Vandaag Inside startte een jaar geleden met 783.000 kijkers en afgelopen juni sloten de heren het seizoen af met 1,1 miljoen kijkers. De uitzending van maandagavond is een van de best bekeken uitzendingen uit de geschiedenis van het programma. De recorduitzending blijft de eerste uitzending met Mark Rutte als gast (1,46 miljoen)

Tv-kenner Tina Nijkamp is enthousiast over de rentree van Vandaag Inside. `' Zo. Een droom-kijkcijferterugkeer voor Vandaag Inside. Zoals verwacht boven de miljoen kijkers en meteen op plek drie in de top 25", schrijft ze op Instagram. "Het is tevens een nog veel betere seizoensstart voor VI dan vorig jaar. Prachtige start voor VI dus. Wel ook met kijkcijfermagneet Özcan Akyol aan tafel."

Over het andere programma van Genee, voetbaltalkshow Veronica Offside, is Nijkamp minder enthousiast. Zo'n 231.000 kijkers schakelden in om Genee, Andy van der Meijde, Wim Kieft en Dick Advocaat te zien praten over het voetbalweekend. "Dat programma wordt geen kijkcijferhit meer en is eigenlijk best een flop. Was het al vorig seizoen. Het komt gewoon niet echt goed van de grond."

Met de sterke kijkcijfers laat Vandaag Inside ook De Oranjezomer achter zich. Hélène Hendriks zette als vervanger van Genee goede cijfers neer, maar brak nooit de barrière van een miljoen kijkers. "Wilfred Genee laat zien wie de baas is, overklast Hélène Hendriks", kopt Mediacourant dan ook.