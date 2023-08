Zelfs Ajax-fans verrast door opvallende nominatie: 'Hoe komt hij hier in godsnaam tussen?'

ESPN heeft donderdagmiddag de vijf genomineerden voor de prijs van Johan Cruijff Talent van het Jaar bekendgemaakt. Milos Kerkez (AZ), Million Manhoef (Vitesse), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Xavi Simons (PSV) en Kenneth Taylor (Ajax) dingen mee naar de prijs. Dat de 21-jarige Taylor wel en Quilindschy Hartman (Feyenoord) niet is genomineerd, doet de nodige wenkbrauwen fronsen.

Waar Taylor met Ajax een moeizaam seizoen achter de rug heeft, werd Hartman met Feyenoord kampioen van de Eredivisie. De linksback, net als Taylor 21 jaar, veroverde vroeg in het seizoen een basisplaats en gaf zijn plek in het elftal niet meer weg. Taylor is onder Maurice Steijn niet onbetwist. In de laatste speelronde moest de invaller genoegen nemen met een korte invalbeurt.

Op X vragen veel supporters zich af hoe het kan dat Taylor wel en Hartman niet tot de genomineerden behoort. "Als Ajax-supporters lachen we er zelf om dat Taylor hier tussenstaat", reageert iemand. "Ook wel weer duidelijk dat we deze prijs totaal niet serieus hoeven te nemen", laat een supporter van Feyenoord weten. "Taylor? Wat een gek lijstje. Hoort maar één naam op te staan en dat is Simons", vindt een ander.