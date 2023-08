Maurice Steijn hakt knoop door bij Ajax en slachtoffert Kenneth Taylor

Maurice Steijn heeft de opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Excelsior bekendgemaakt. Carlos Forbs maakt als rechtsbuiten zijn basisdebuut voor de Amsterdammers. Mohammed Kudus schuift een linie terug en begint de wedstrijd als aanvallende middenvelder, wat ten koste gaat van Kenneth Taylor.

Jay Gorter neemt op Woudestein plaats onder Amsterdamse lat. Voor hem staan, van rechts naar links, Devyne Rensch, Jakov Medic, Jorrel Hato en Anass Salah-Eddine. Laatstgenoemde krijgt wederom de voorkeur boven Owen Wijndal, wiens perspectief op speeltijd door de mogelijke komst van Hiroki Ito of Gastón Ávila alleen maar verder zal afnemen.

Op het middenveld kiest Steijn voor Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen als controleurs. Niet Taylor, maar Kudus start tegen Excelsior als nummer 10. Hij speelde tijdens de seizoensouverture tegen Heracles Almelo (4-1 winst) nog als rechtsbuiten.

Forbs, deze zomer voor veertien miljoen euro (exclusief bonussen) overgekomen van Manchester City, staat voor het eerst in de basis bij Ajax. Hij vergezelt voorin Brian Brobbey en Steven Bergwijn. De deze week aangetrokken Chuba Akpom en Anton Gaaei behoren nog niet tot de wedstrijdselectie. Steven Berghuis is nog altijd geschorst en kan pas in de vierde speelronde zijn eerste Eredivisie-minuten van het seizoen maken.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Tahirovic, Kudus, Van den Boomen; Forbs, Brobbey, Bergwijn