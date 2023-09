Ajax geeft supporters vervelend advies op clubwebsite over Europa League-wedstrijden

Ajax heeft zaterdagochtend minder positief nieuws gedeeld naar de fans. Via de officiële clubwebsite raadt de Amsterdamse club hun supporters aan om nog even te wachten met het inplannen van een Europese trip met betrekking tot de Europa League-wedstrijden. De affiches tegen AEK Athene en Olympique Marseille worden gezien als ‘hoog risico-wedstrijden’.

Omdat de duels als ‘hoog risico-wedstrijden’ worden gezien, moet Ajax eerst in gesprek met de clubs en de lokale autoriteiten van Athene en Marseille. De Nederlandse club verzoekt de fans daarom om het geduld te bewaren en nog geen tripje in te plannen. Er bestaat namelijk een reële kans dat de supporters niet welkom zijn in Griekenland en Frankrijk.

In 2018 lieten de supporters van de Amsterdamse club zich niet van hun beste kant zien in Athene. De ME moest destijds hard ingrijpen omdat er rellen ontstonden op de tribunes van AEK. Marseille heeft ook geen positieve ervaringen met voetbalfans uit Nederland. Vorig jaar liep het voor en na de Conference League-ontmoeting tegen Feyenoord uit de hand in de Franse stad.

Ajax laat via de website weten dat er spoedig meer helderheid ontstaat over de situatie. De uitwedstrijd tegen AEK staat op 5 oktober op de planning, terwijl Ajax op 30 november naar Marseille afreist. Ajax werd vrijdagmiddag ook gekoppeld aan het Engelse Brighton & Hove Albion. Die wedstrijd brengt geen risico’s met zich mee.