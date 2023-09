Ajax krijgt Olympique Marseille in chaotische wedstrijd niet op de knieën

Ajax is er donderdagavond in een bloedstollende strijd niet in geslaagd om van Olympique Marseille te winnen. De Amsterdammers kwamen via uitblinker Carlos Forbs en Steven Berghuis op een 2-0 voorsprong, maar zagen deze voor de rust alweer wegsmelten. Dankzij de terechte puntendeling blijft een verdere crisis voorlopig uit in de Johan Cruijff Arena, maar zal de klassieker van komend weekend een zware kluif worden voor de ploeg van Maurice Steijn.

Ajax en Marseille kende op zijn zachtst gezegd een matige voorbereiding richting het openingsduel, want beide clubs verkeerden de afgelopen weken in een bestuurlijke en sportieve crisis. Waar Ajax afgelopen zondag op pijnlijke wijze met 3-1 onderuit ging in Enschede en vervolgens een intern onderzoek instelde naar technisch directeur Sven Mislintat, moesten bij Marseille meerdere bestuursleden opstappen vanwege de uitschakeling in de Champions League. Bij Ajax waren al deze perikelen echter niet direct zichtbaar in het spelbeeld, want de Amsterdammers begonnen scherp en fel aan de wedstrijd. Binnen de kortste keren werd dit beloond, toen verdediger Mbemba in de negende minuut een lange bal compleet verkeerd inschatte en Forbs vrije doorgang op het doel van Marseille toekende. De Ajacied maakte hier graag gebruik van en schoot koel de openingstreffer binnen.

In de 20e minuut werd het Amsterdamse feest nog groter toen Berghuis uit een afvallende corner snoeihard de 2-0 op het scorebord schoot. Dat Jay gorter een minuut eerder op knappe wijze de 1-1 van Pierre-Emerick Aubameyang had voorkomen leek dan ook alweer vergeten. Hierna zwakte het tempo van Ajax echter iets af, waarna Marseille steeds beter in de wedstrijd kwam. Drie minuten later was het al raak. Rechtsback Jonathan Clauss kreeg te veel ruimte en drong met speels gemak het zestienmetergebied binnen, waarna hij de bal snoeihard langs Gorter schoot. Toen Aubameyang een kwartier later de gelijkmaker binnen schoot, was het voor Ajax billen knijpen om zonder achterstand de rust in te gaan en niet onder de druk van Marseille te bezwijken.

Na een bloedstollende eerste helft trad Ajax met de jonge invaller Silvano Vos binnen de lijnen fris aan voor de tweede helft. Dat driemaal soms scheepsrecht is, bleek voor Kenneth Taylor in de 52e minuut. Nadat de middenvelder in de eerste helft twee grote kansen om zeep had geholpen, was hij dit keer wel scherp na een voorzet van uitblinker Forbs en schoot hij Ajax wederom op voorsprong. Een spannende fase brak vervolgens aan in de Johan Cruijff Arena, met kansen over en weer. Toch bleef Ajax aanvallend weliswaar gevaarlijk, maar enorm kwetsbaar in de omschakeling. In de 79e minuut maakte Aubameyang hier dan toch gebruik van. De 34-jarige spits kreeg teveel ruimte van basisdebutant Anton Gaaei en schoot hard de 3-3 binnen.

In de slotfase was de spanning dan ook om te snijden, met twee ploegen die voor de overwinning speelden, zonder zich een nederlaag te kunnen veroorloven. De grootste kans kwam in de 89e minuut, wanneer Taylor op aangeven van Steven Bergwijn nipt over schoot. Toen Vos na een uitstekende invalbeurt vervolgens met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd (waarvan de eerste erg discutabel was) was de drang van Ajax gebroken en zou de winnende treffer niet meer vallen. Hierdoor hebben beide teams in crisis een terecht punt behaald en blijven zij voorlopig nog ongeslagen in Europa. De ploeg van Steijn zal zich nu met een beter gevoel vol moeten richten op de klassieker komende zondag, wat na een uitputtingsslag van jewelste een serieuze uitdaging zal vormen voor de Amsterdammers.