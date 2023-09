Ajax krijgt uitstekend nieuws na daverende verrassing bij Brighton & Hove Albion

De groep van Ajax in de Europa League kent een uiterst verrassende koploper: terwijl de Amsterdammers in eigen huis remiseerden met Olympique Marseille, zorgde AEK Athene voor een daverende stunt door op bezoek bij Brighton & Hove Albion met 2-3 te winnen.

Op voorhand was Brighton & Hove Albion, bij wie alleen Jan Paul van Hecke een basisplaats had, de grote favoriet voor het duel met AEK Athene, dat nog even uit Pot 4 kwam bij de loting voor de groeps des doods, waarin Ajax en Olympique Marseille de andere twee teams waren. In de Premier League is de formatie van Roberto De Zerbi de meest scorende ploeg en afgelopen weekend werd Manchester United in eigen huis nog met 1-3 verslagen.

Artikel gaat verder onder video

Maar de Grieken met Nordin Amrabat in de basis verkochten de huid meer dan duur in Brighton, want tot drie keer toe kwamen de gasten op voorsprong. Brighton & Hove Albion kon de schade tot tweemaal toe repareren via een strafschop van João Pedro. Maar toen Ezequiel Ponce uit een counter een kleine tien minuten voor het einde voor de derde AEK Athene-treffer zorgde, was de stunt een feit.

Als AEK Athene achteraf de zwakste ploeg blijkt in Groep B dan is de zege van de Grieken in Engeland uitstekend nieuws voor Ajax, dat een van de twee bovenste plekken hoopt te bemachtigen. Door de nederlaag is stuntploeg Brighton & Hove Albion voorlopig hekkensluiter in de groep des doods.

Ezequel Ponce gives AEK Athéns the lead. Brighton 2-3 AEK Athéns.#EuropaLeaguepic.twitter.com/Q6lmFheK4l — $ (@samirsynthesis) September 21, 2023