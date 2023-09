Ajax maakt jaarcijfers bekend en rept in één zin over de rol van Sven Mislintat

Een kansloze campagne in de Champions League én Europa League, de verloren bekerfinale tegen PSV én een uitermate teleurstellende derde plaats in de Eredivisie. Ajax heeft een dramatisch seizoen achter de rug, maar kan er om één reden toch nog met een redelijk gevoel op terugkijken. De Amsterdammers melden vrijdagavond dat ze over het boekjaar 2022/2023 een nettowinst van 39 miljoen euro hebben geboekt. Dat hebben ze voor een groot deel te danken aan een aantal grote uitgaande transfers in de zomer van 2022.

Ajax kroonde zich in 2022 voor de 36e keer in de clubhistorie tot kampioen van Nederland. De hoofdstedelingen beleefden bovendien een historische groepsfase van de Champions League. Ze bereikten met achttien punten uit zes wedstrijden - de volle buit dus - zeer overtuigend de knock-outfase. De prestaties van de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag bleven niet onopgemerkt. In de zomer van 2022 trok een groot aantal sterkhouders de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch, Sébastien Haller, Antony… Ze vertrokken allemaal naar het buitenland.

Sportief ging het vervolgens van kwaad tot erger, maar op financieel gebied kreeg Ajax de boost die het nodig had na het coronaseizoen 2021/2022. “Ondanks tegenvallende sportieve resultaten boekt AFC Ajax een nettowinst van 39,0 miljoen euro over het boekjaar 2022/2023. De stijging van 63,3 miljoen van de nettowinst, ten opzichte van het seizoen 2021/2022, is voornamelijk het gevolg van een aantal grote transfers in de zomer van 2022 met een resultaat uit transfers van 113,3 miljoen”, schrijft de club. “Het resultaat uit transfers van spelers bedraagt 113,3 miljoen euro met name als gevolg van de transfers van Antony dos Santos en Lisandro Martínez naar Manchester United en Sébastien Haller naar Borussia Dortmund.”

Ajax verwacht dat er over het huidige seizoen eveneens winst wordt geboekt. “Ajax plaatste zich voor het seizoen 2023/2024 voor de groepsfase van de UEFA Europa League. In het boekjaar 2023/2024 hebben bovendien de transfers plaatsgevonden van onder anderen Jurriën Timber, Edson Álvarez, Calvin Bassey en Mohammed Kudus. Mede door deze reeds gerealiseerde transferresultaten verwacht Ajax een positief nettoresultaat voor het boekjaar 2023/2024.”

Het onderzoek naar Sven Mislintat komt ook kort ter sprake. De Duitser werd een paar maanden geleden aangesteld als technisch directeur, maar werd afgelopen zondag na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord ontslagen. Mislintat was in de aanloop naar dat duel in opspraak gekomen nadat uit onderzoek van de NOS bleek dat hij op Deadline Day de Kroatische verdediger Borna Sosa via een zakenrelatie naar Amsterdam had gehaald. “KPMG verricht als forensisch accountant onderzoek naar de rol en de belangen van de vertrokken directeur voetbalzaken Mislintat bij specifieke transacties gedurende de periode waarin hij bij Ajax in dienst was, onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de RvC”, leest het.