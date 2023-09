Arsenal - PSV op tv bekijken: hoe laat en op welke zender?

Voor PSV begint het Champions League-avontuur meteen met een kraker. De koploper van de Eredivisie gaat woensdagavond op bezoek bij Arsenal. De wedstrijd is op tv te bekijken, maar hoe laat en op welke zender?

Arsenal – PSV op tv

De wedstrijd tussen Arsenal en PSV begint woensdag om 21.00 uur en is live te volgen via RTL7 en Ziggo Sport Voetbal. Op RTL7 begint de voorbeschouwing om 19.55 uur. Op Ziggo Sport begint de Champions League-uitzending al om 18.00 uur, omdat de 18.45 uur-wedstrijden (Galatasaray – FC Kopenhagen en Real Madrid – Union Berlin) ook worden uitgezonden.

Vorm Arsenal en PSV

Arsenal en PSV zijn allebei uitstekend begonnen aan het seizoen. The Gunners wonnen begin vorige maand de Community Shield en hebben in de Premier League dertien van de mogelijke vijftien punten gepakt. Arsenal won onder meer van Manchester United. In Nederland won PSV eveneens de Supercup, waarna de eerste vier competitieduels allemaal in winst werden omgezet.

Eerdere confrontaties

PSV speelde in het verleden elf wedstrijden tegen Arsenal, waarvan acht officiële. Die officiële ontmoetingen waren allemaal in deze eeuw. Arsenal won drie van die wedstrijden; driemaal werd het gelijk en twee keer won PSV. De laatste onderlinge wedstrijd was in oktober vorig jaar in de groepsfase van de Europa League. Toen won PSV met 2-0, na een eerdere 1-0 nederlaag in Londen.