Bom barst bij Ajax: 'Mislintat zoekt steun voor bliksemontslag Steijn'

Het seizoen is nog maar enkele weken oud, maar de positie van Maurice Steijn bij Ajax is bijzonder wankel. Voetbal International meldt dinsdagmiddag dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat intern inmiddels steun probeert te krijgen om de van Sparta overgekomen oefenmeester op straat te zetten.

In een uitgebreide analyse van de situatie in de Johan Cruijff ArenA schrijft het weekblad dat Mislintat bezig zou zijn om Jan van Halst (tijdelijk algemeen directeur) en Maurits Hendriks (Chief Sports Officer) te overtuigen van de noodzaak om nu al afscheid te nemen van Steijn, "terwijl de trainer aan de andere kant wel het volste vertrouwen geniet van de staf en de spelersgroep".

Amper drie maanden geleden werd Steijn nog door diezelfde Mislintat aangesteld. De directeur voetbalzaken sprak bij de presentatie van de oud-trainer van onder meer ADO Den Haag en VVV-Venlo nog van een 'overperformer', maar zit inmiddels met Steijn in zijn maag. "De Duitser zag in hem de ideale trainer die aan de gang moest met de spelers die hij als td zou leveren. Een uitgangspunt dat hij vooraf allerminst kenbaar maakte richting de trainer, die daardoor op zijn beurt, net als de rest van de technische staf, scouting en jeugdopleiding, de transferperiode vol verbazing en ergernissen onderging", zo schrijft VI.

Steijn had pas in september zijn definitieve spelersgroep tot zijn beschikking, nadat Mislintat in de laatste weken van de transferperiode nog volop deals sloot voor zowel inkomende als vertrekkende spelers. De Duitser zou niet blij zijn met de manier waarop de trainer met zijn aankopen omgaat, waarbij de van Eintracht Frankfurt overgekomen keeper Diant Ramaj als voorbeeld wordt gebruikt: "Ramaj was voorgespiegeld dat hij tweede doelman zou zijn achter Gerónimo Rulli, maar de technische staf had daar heel andere gedachten over met Remko Pasveer en Jay Gorter in de selectie", zo weet het weekblad. Nadat Rulli in de openingswedstrijd van het seizoen geblesseerd raakte koos Steijn dan ook voor Gorter als zijn vervanger: "Tot ergernis van Mislintat, die liever Ramaj onder de lat zag verschijnen."