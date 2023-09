Grote verbazing over gigantische woekerprijzen bij PSV in de Champions League

PSV heeft zich voor het eerst sinds het seizoen 2018/19 geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren spelen in Groep B tegen Arsenal, Sevilla en RC Lens en de duels in het Philips Stadion zijn enorm gewild. De passe-partout gaan voor meer dan duizend euro over de markt over.

Op een plek in Vak D, rij 4, pal naast de dug-out van de tegenstander, is al meer dan vijfduizend (!) euro geboden op Marktplaats. Andere tickets worden vanaf duizend euro aangeboden via de verschillende kanalen, maar daarover is ook al fors overboden. Passe-partouts worden alleen verkocht aan seizoenkaarthouders, dus voor niet-seizoenkaarthouders van PSV is dit de enige manier om voor drie duels het stadion in te kunnen.

Artikel gaat verder onder video

Voor het duel met Rangers in de voorronde van de Champions League gingen tickets ook al voor woekerprijzen over de toonbank. Voor seizoenkaarthouders kost een gemiddelde passe-partout een bedrag vanaf zo’n 150 euro. Op social media wordt opgeroepen om kaarten die op deze wijze worden aangeboden, niet te kopen. Ook vindt men dat PSV zou moeten ingrijpen op deze acties.