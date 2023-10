Onbegrip over Jochem Kamphuis na afgekeurd doelpunt van Feyenoord

Feyenoord dacht zaterdag in de 39ste minuut op voorsprong te komen tegen Go Ahead Eagles, maar het doelpunt van werd op advies van de VAR door Jochem Kamphuis geannuleerd. In Rotterdam is er onbegrip over de scheidsrechter.

Balverlies van Jamal Amofa op het middenveld leidde de (afgekeurde) goal in. De verdediger liep zich vast, waarna de bal via Mats Wieffer bij Minteh terechtkwam. De van Newcastle United gehuurde Gambiaan zette een solo in, kapte in het strafschpogebied naar zijn linkerbeen en schoot raak in de rechterhoek.

Artikel gaat verder onder video

De spelers van Go Ahead Eagles appelleerden direct voor hands. Wat bleek? Wieffer had de bal – zonder dat hij het zelf doorhad – met zijn arm naar Minteh gespeeld. Na het beoordelen van de situatie werd Kamphuis door de VAR naar de kant geroepen. De scheidsrechter oordeelde vervolgens, na lang nadenken, dat Wieffer strafbaar hands had gemaakt. Commentator Michiel Teeling deed navraag bij de arbitrage en kreeg te horen dat de handsbal van Wieffer een 'onnatuurlijke beweging' was.

Dat Kamphuis ruim de tijd nam om het doelpunt af te keuren, was voor veel supporters van Feyenoord een doorn in het oog.