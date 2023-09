Pijnlijke conclusie voor Oranje en Koeman: ‘Achteraf blijft het jammer dat zijn interlandcarrière maar zo kort heeft geduurd’

Het Nederlands elftal boekte tegen Griekenland en Ierland belangrijke zeges op weg naar het EK van volgend jaar in Duitsland, maar de kopzorgen voor Ronald Koeman zijn nog niet verdwenen. De bondscoach is nog altijd zoekende naar het beste systeem en de ideale invulling daarvan. Maarten Wijffels concludeert na de ontmoeting tussen Ierland en Oranje (1-2) dat óók de zoektocht naar de ideale kompaan voor Frenkie de Jong nog altijd gaande is. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad is het ‘achteraf jammer’ dat Davy Pröpper maar zo kort international is geweest.

“Die ziekenhuisballen van Mark Flekken en Nathan Aké gisteravond in de eerste helft tegen Ierland. Ze pasten in een trend die je breed ziet in het voetbal”, begint Wijffels zijn analyse van de wedstrijd in Dublin. “De trend van het zó graag kort willen opbouwen dat het belachelijk risicovol wordt. Maar het legde tegelijkertijd ook nog iets anders bloot. Dat bij Oranje nog stééds alles moet lopen via Frenkie de Jong.” Toeval was het niet dat bij beide situaties waarop Wijffels hierboven doelt, De Jong de speler was die werd aangespeeld. Volgens Wijffels valt er vijf jaar na het debuut van De Jong in Oranje een duidelijke conclusie te trekken: “Het is nog altijd niet gelukt om de beste speler náást hem te vinden. Iemand die hem kan ontlasten én zijn rol kan overnemen als een tegenstander hem vastzet in de opbouw.”

Koeman kent De Jong als geen ander. Hij werkte tijdens zijn eerste periode als bondscoach van het Nederlands elftal al samen met de middenvelder en ook bij FC Barcelona stonden ze gezamenlijk op het trainingsveld. Oók Koeman is er desondanks (nog) niet in geslaagd de ideale partner voor De Jong te vinden. In de thuiswedstrijd tegen Griekenland werd De Jong op het middenveld vergezeld door Marten de Roon, in en tegen Ierland kreeg Mats Wieffer de kans. “Het is niet dat de diverse bondscoaches geen moeite doen of deden. Of het nou Frank de Boer was, Louis van Gaal of twee keer Koeman, als je het bij elkaar optelt zijn er intussen al zeker tien spelers voor korte of langere tijd uitgeprobeerd. Uiteindelijk komt elke coach vroeg of laat weer uit bij De Roon.”

Volgens Wijffels is dat een ‘compliment’ voor de middenvelder van Atalanta Bergamo, maar moet Oranje streven naar meer. “Om écht een stap verder te komen is een type-De Roon nodig met vijftien procent extra kwaliteit.” De Roon moest zondagavond Wieffer voor zich dulden, maar de middenvelder van Feyenoord verscheen na de pauze niet meer binnen de lijnen. Tijjani Reijnders was zijn vervanger en hij maakte een betere indruk. “Tot aan zijn terechte wissel in de pauze bracht Wieffer geen balans zónder bal voor het team en had hij geen meerwaarde mét. Na rust ging het Reijnders bij zijn eerste serieuze test beter af. Al was het natuurlijk ook bij hem pas een eerste indruk”, stelt Wijffels.

Koeman krijgt volgende maand een nieuwe kans om aan zijn ideale middenveld te werken. “Achteraf blijft het jammer dat de interlandcarrière van Pröpper maar zo kort heeft geduurd”, aldus Wijffels. “In de eerste periode van Koeman als bondscoach vulde hij De Jong een aantal keer prima aan. Hij was een middenvelder met én techniek én overzicht in de kleine ruimte én het loopvermogen om box-to-box te gaan.”