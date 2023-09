Sam Hagens pakt Albert Verlinde aan bij Vandaag Inside: 'Wilfred, grijp in'

Een opmerkelijk moment in de uitzending van Vandaag Inside. Tafelgast Albert Verlinde refereerde in de uitzending aan kritiek die de afgelopen tijd is geuit op lijsttrekker Pieter Omtzigt van de partij Nieuw Sociaal Contract. Daarmee droeg hij volgens politiek journalist Sam Hagens bij aan een fluistercampagne tegen Omtzigt, al kwamen beide heren uiteindelijk wel op één lijn te zitten.

"Ik vind het raar dat je niks over Pieter Omtzigt mag zeggen. Termen als 'autist', wat Jort Kelder heeft gezegd, gaan te ver. Maar men wil iets vertellen over het karakter van de man, het moet ook niet zo zijn dat je niks mag zeggen over Omtzigt", zei Verlinde. Vervolgens stipte Hagens aan dat Verlinde een VVD'er is, die baat heeft bij het zwartmaken van Omtzigt, en dat hij voor de uitzending had gehoord dat Verlinde 'het graag over Omtzigt wil hebben'. Dat nuanceerde Verlinde. Ondertussen riep Johan Derksen presentator Wilfred Genee op om de orde te bewaken.

Bekijk het fragment in onderstaande video.