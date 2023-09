Sem Steijn doet een gewaagde uitspraak in aanloop naar clash met vader Maurice

Nog twee nachtjes slapen en dan staat in Enschede de kraker tussen FC Twente en Ajax op het programma. Voor de familie Steijn een bijzondere ontmoeting. Vader Maurice en zoon Sem stonden vorig seizoen weliswaar al een aantal keer tegenover elkaar, maar nu is Maurice trainer van Ajax. Hoewel Sem hem al het geluk van de wereld gunt, wil hij zondag met FC Twente een nieuwe tik uitdelen aan Ajax.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat baarde een paar maanden geleden opzien door Maurice Steijn aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Steijn was in het afgelopen seizoen weliswaar uiterst succesvol geweest bij Sparta Rotterdam, maar niet iedereen was er zeker van of hij het in zich heeft om Ajax terug aan de top te krijgen. Want na het dramatische afgelopen seizoen in Amsterdam - Ajax eindigde in de Eredivisie op de derde plaats - staat Steijn voor een loodzware uitdaging. Die is er door de matige seizoensstart niet minder zwaar op geworden.

Artikel gaat verder onder video

De teleurstellende resultaten van Ajax - het liet in de Eredivisie al twee keer punten liggen - gaan Steijn junior niet in de koude kleren zitten. Hij is weliswaar speler van FC Twente, maar dat betekent niet dat hij zijn vader liever helemaal niet ziet winnen. “Het is iets moeilijker, omdat het vorig jaar heel goed met hem ging bij Sparta”, blikt de aanvallende middenvelder van FC Twente in het Algemeen Dagblad vooruit op de topper in Enschede. “Mijn motivatie zal er niet minder om zijn, maar ik had hem nu ook liever na een betere reeks getroffen.” Zondag begint Ajax aan een loodzwaar drieluik. Na het bezoek aan FC Twente wacht de recordkampioen thuiswedstrijden tegen Olympique Marseille én Feyenoord.

De aankopen van Mislintat zullen in die wedstrijden moeten opstaan bij Ajax. “Waar ik vooral benieuwd naar ben, is of Ajax genoeg kwaliteit heeft om mee te doen voor de titel”, zegt Steijn junior. “Ook omdat de nieuwe spelers zo laat zijn gehaald. Eigenlijk begint de voorbereiding daar nu pas.” FC Twente stond afgelopen zomer al in een heel vroeg stadium op het trainingsveld. De Tukkers moesten zich via de voorrondes immers zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de UEFA Conference League. Dat is weliswaar niet gelukt, maar op de seizoensstart van FC Twente valt verder weinig aan te merken. “Wij zitten in een lekkere fase. Daar (Ajax, red.) draait het minder. We zijn op dit moment niet minder dan Ajax.”

De Amsterdammers gingen in het afgelopen seizoen op de laatste speeldag nog pijnlijk onderuit in de Grolsch Veste (3-1). Als het aan Steijn junior ligt, dan vertrekt Ajax wederom zónder punten uit Enschede. “Ik hoop gewoon dat mijn vader het heel goed gaat doen met Ajax, maar deze wedstrijd is een ander verhaal. Wij willen de punten in Enschede houden. Dan moet hij daarna maar alles winnen.”