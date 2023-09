'Sven Mislintat had D-Day in gedachten voor Maurice Steijn'

Sven Mislintat bombardeerde de ontmoeting met Feyenoord intern tot een soort D-Day voor Maurice Steijn, zo onthult het Algemeen Dagblad. Nu een onderzoek over mogelijke belangenverstrengeling loopt naar de directeur voetbalzaken van Ajax, lijkt voor Steijn de grootste druk van de ketel. Ajax laat Mislintat namelijk niet over zijn waarschijnlijke graf regeren.

Dat betekent echter niet dat de positie van Steijn nu helemaal niet meer ter discussie staat in de Johan Cruijff ArenA. Ook bij de rest van de Amsterdamse leiding groeiden de voorbije weken twijfels of de 49-jarige Steijn ‘in coaching en optreden’ wel capabel genoeg is om het gat met bijvoorbeeld Feyenoord en PSV te dichten.

Ajax is het seizoen onder Steijn moeizaam begonnen. In de Eredivisie veroverden de Amsterdammers slechts vijf punten in vier wedstrijden. Het spel tegen Olympique Marseille in de eerste speelronde van groepsfase van de de Europa League was weliswaar bemoedigd, maar tegelijkertijd werd ook duidelijk dat er verdedigend nog veel werk aan de winkel is.

Wordt er zondag verloren van Feyenoord, dan wordt voor Ajax de achterstand op de concurrentie alleen maar groter. “Veel meer progressie in spel en vooral resultaat zijn daarmee voor club én trainer bittere noodzaak geworden”, stelt het Algemeen Dagblad.