Sven Mislintat in het nauw bij Ajax: 'Ik denk dat hij maandag of dinsdag weg is'

Martijn Krabbendam verwacht dat er spoedig een einde komt aan de samenwerking tussen Ajax en Sven Mislintat. De directeur voetbalzaken ligt onder vuur vanwege mogelijke verstrengeling van zijn zakelijke belangen bij de transfer van Borna Sosa. Ook andere door Mislintat afgehandelde transfers liggen onder een vergrootglas.

Een forensisch accountant is op verzoek van Ajax een onderzoek naar Mislintat gestart. Tijdens het lopende onderzoek zal de Duitser in de luwte werken en zijn gezicht niet laten zien in de Johan Cruijff ArenA. “Het is toch niet meer te handhaven? Hij is, wat er ook gebeurt, toch gewoon op zeer korte termijn weg?”, vraagt Krabbendam zich hardop af bij Voetbalpraat. “Maandag? Dinsdag? Dat denk ik wel. Hij heeft de Raad van Commissarissen gewoon niet geïnformeerd. Punt. Klaar.”

Cristian Willaert denkt dat Ajax de veelbesproken directeur voetbalzaken niet zomaar aan de kant kan schuiven. “Dan moet je juridisch je zaakjes wel voor elkaar hebben. Als blijkt dat hij misschien niet iets fout heeft gedaan en je gooit hem er nu uit, dan komen er rechtszaken en gaat het een heel duur verhaal worden”, stelt hij.

Krabbendam denkt daar anders over. “Je kunt toch als werkgever zeggen: hij heeft een wanprestatie geleverd, verkeerde spelers gehaald en hij functioneert niet. Dan is hij gewoon weg. Je kunt toch gewoon een technisch directeur ontslaan? Je kunt toch ook een trainer gewoon wegsturen? Dan geef je een afkoopsom mee. Zo zal het toch gewoon gaan?"

Willaert verwacht niet dat Ajax Mislintat zomaar op straat zet. “Er is ook zoiets als onrechtmatig ontslag. Er zijn mensen die hun ontslag hebben aangevochten en weer in dienst zijn getreden bij hun club. Ook bij Ajax is dat gebeurd met een bekende scout.”