Tijmen van Wissing vertelt: 'Brian Brobbey was zeer ontdaan, FC Twente kon niet meer genieten van de overwinning'

FC Twente boekte zondagmiddag een overtuigende overwinning op Ajax (3-1), maar na afloop van de ontmoeting in Enschede ging het al snel over iets heel anders. RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing meldde op X, voorheen Twitter, dat een FC Twente-supporter Brian Brobbey racistisch had bejegend. Volgens Van Wissing was de aanvaller van Ajax ‘zeer ontdaan’.

Het treffen tussen FC Twente en Ajax zondagmiddag in de Grolsch Veste stond om meerdere redenen in het middelpunt van de belangstelling. Niet in de laatste plaats om Steven Berghuis zijn rentree en eerste Eredivisieminuten van het seizoen maakte. De aanvallende middenvelder moest de eerste drie competitieduels missen wegens een schorsing, opgelopen nadat hij in de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente in het afgelopen seizoen tegen zijn vijfde gele kaart was opgelopen én na afloop een FC Twente-supporter een klap had gegeven.

Berghuis nam het toen op voor Brobbey, die beledigende teksten naar zijn hoofd geslingerd had gekregen. Zondagmiddag na de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax in speelronde 5 van de competitie ging het dus wéér mis. Een uur na het laatste fluitsignaal in de Grolsch Veste schreef Van Wissing op X dat Brobbey werd uitgemaakt voor ‘kankeraap’. Technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente was op dat moment al in de Ajax-bus geweest om zijn excuses te maken. De dader is geïdentificeerd, krijgt en stadionverbod en daar blijft het hoogstwaarschijnlijk niet bij.

“Er was direct veel consternatie. Brobbey was zeer ontdaan”, vertelt Van Wissing in gesprek met de NOS. “Hij werd meteen de bus in begeleid om incidenten als vorig jaar te voorkomen”, vervolgt de verslaggever van RTV Oost. Volgens Van Wissing waren de stewards goed bij de les. “Ze konden de vermoedelijke dader identificeren. Er was een hele bedrukte stemming. Ajax droop toch al af na een mislukte middag en bij Twente stond het schaamrood op de kaken. Ze konden niet meer genieten van de overwinning.”

Het voorval kwam ook ter sprake in het programma Dit was het Weekend op ESPN. Roy Makaay is van mening dat er harder mag worden opgetreden. “Het is diep triest. Toevallig gebeurt het twee keer bij dezelfde wedstrijd. Ik ben blij dat degene in ieder geval geïdentificeerd is en dat Ajax aangifte doet, zodat de persoon vervolgd kan worden”, aldus de voormalig voetballer van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal.