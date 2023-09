Wéér schokkend incident bij spelersbus Ajax: Brobbey uitgescholden voor 'kankeraap'

Na afloop van FC Twente - Ajax heeft er opnieuw een incident plaatsgevonden bij de spelersbus van Ajax. Een supporter van FC Twente maakte Ajax-spits Brian Brobbey uit voor kankeraap, bericht Tijmen van Wissing van RTV Oost.

Volgens Van Wissing is er vanuit FC Twente meteen gereageerd op het incident. De club uit Enschede heeft zich bij monde van technisch directeur Arnold Bruggink bij Ajax geëxcuseerd voor het incident. Daarnaast heeft FC Twente de persoon die Brobbey uitschold meteen een stadionverbod gegeven.

Artikel gaat verder onder video

Vorig seizoen ging het na afloop van FC Twente - Ajax ook al mis bij de spelersbus van Ajax. Ook toen werd Brobbey bij de spelersbus fel bejegend door een fan van FC Twente. Ploeggenoot Steven Berghuis reageerde daar toen op: hij gaf de desbetreffende persoon toen een klap. Dat kwam hem op een schorsing van twee duels te staan.

FC Twente heeft inmiddels op X een statement gepubliceerd over het incident. "Na afloop van de wedstrijd is een Ajax-speler racistisch bejegend. Identiteit van de dader is vastgesteld. Ajax gaat aangifte doen. De betreffende persoon wordt strafrechtelijk vervolgd en krijgt per direct een stadionverbod. Arnold Bruggink heeft namens FC Twente excuus aangeboden in de spelersbus van Ajax. We vinden het verschrikkelijk dat dit na de wedstrijd is gebeurd, dit past niet bij FC Twente", zo klinkt het.

Na afloop gaat het weer mis met supporters en de spelersbus van #ajax en een fan van #fctwente Brobbey werd uitgemaakt voor kankeraap. Arnold Bruggink is al in de bus geweest om excuses te maken. De 'dader' is geïdentificeerd en #ajax gaat aangifte doen. — Tijmen van Wissing (@vanwissing) September 17, 2023

Of het daadwerkelijk een fan van #fctwente was, is niet bekend. Maar de persoon is in ieder geval bekend. Er waren meerdere getuigen. #fctwente heeft wel haar excuses gemaakt aan #ajax — Tijmen van Wissing (@vanwissing) September 17, 2023

Meteen stringent optreden van #fctwente De persoon die Brobbey heeft bejegend, krijgt per direct een stadionverbod van de club. — Tijmen van Wissing (@vanwissing) September 17, 2023