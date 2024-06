Kylian Mbappé doet in kleedkamer belangrijke uitspraak over duel tegen Oranje

heeft na afloop van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Frankrijk (0-1) een veelzeggende uitspraak gedaan over de wedstrijd van de Fransen tegen Nederland. Mbappé brak maandagavond zijn neus, waardoor hij een twijfelgeval is voor het duel tegen Oranje. Mbappé lijkt er zelf niet van uit te gaan dat hij vrijdagavond aan de aftrap zal verschijnen tegen Oranje.

Dat kan althans geconcludeerd worden op basis van uitspraken van Frankrijk-middenvelder Adrien Rabiot, die tegenover Sportitalia inging op de blessure van de Franse topspits: "Met Kylian gaat het goed. Hij zei in de kleedkamer dat hij misschien klaar zou zijn voor de derde wedstrijd", zegt Rabiot. Met die uitspraak lijkt Mbappé er zelf niet op te rekenen dat hij niet zal spelen tegen Oranje. Het duel staat komende vrijdag op de agenda, terwijl dinsdag voor de Fransen het duel tegen de Polen wacht.

Vooralsnog is er weinig duidelijk over de eventuele afwezigheid van Mbappé, maar de woorden van de razendsnelle Franse voetballer lijken goed nieuws te zijn voor het Nederlands elftal. In de vorige ontmoeting had de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de handen vol aan Mbappé, die in oktober 2023 twee keer trefzeker was in de Johan Cruijff ArenA. Afwezigheid van Mbappé in de groepswedstrijd van Oranje tegen de Fransen, zou de spelers van het Nederlands elftal goed uitkomen.

De komende dagen zal er meer duidelijkheid moeten komen over het wel of niet meedoen van Mbappé tegen Oranje. Volgens TV-zender Canal+ gaat Mbappé het duel van vrijdag tegen Nederland niet halen. Wat momenteel vanuit de Franse voetbalbond duidelijk is geworden, is dat de Franse voetballer met een masker het EK zal afmaken en geen operatie hoeft te ondergaan.