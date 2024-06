Franse media: Mbappé moet EK-duel met Oranje aan zich voorbij laten gaan

ontbreekt komende vrijdag bij de wedstrijd van Frankrijk tegen Nederland, zo meldt Canal+. De Franse tv-zender geeft aan dat de aanvaller mogelijk wel weer tegen Polen in actie kan komen.

Mbappé brak in het duel tegen Oostenrijk zijn neus en het leek in eerste instantie al vrij duidelijk dat hij het duel met Oranje aan zich voorbij zou moeten laten gaan. Toch ontstond er twijfel omdat er ook optimistischere geluiden waren vanuit Frankrijk waarbij gesteld werd dat de 25-jarige aanvaller mogelijk wel in actie zou kunnen komen tegen Nederland. Het Franse Canal+ weet nu echter met zekerheid te stellen dat Mbappé het duel mist.

De Franse voetbalbond kwam eerder deze ochtend al met een statement over Mbappé: "De aanvoerder van het Franse team werd eerst verzorgd door de medische staf en dokter Franck Le Gall, die een gebroken neus vaststelde. De diagnose werd bevestigd tijdens radiologisch onderzoek in het ziekenhuis van Düsseldorf. Kylian Mbappé is inmiddels teruggekeerd naar het basiskamp van het Franse team. Hij zal de komende dagen behandeld worden, zonder meteen geopereerd te worden. Er zal een masker worden gemaakt, zodat de nummer 10 van het Franse team de competitie kan hervatten. Alleen is nog onduidelijk of dat vrijdag al is.”

De Franse nationale ploeg houdt nog een slag om de arm, maar de Franse tv-zender is vrij zeker van zijn zaak. Mbappé zal de rest van het EK een masker dragen, waarbij ingezet wordt op een rentree in de wedstrijd tegen Polen. De aanvaller zelf vroeg op X alvast om inspiratie. "Ideeën voor een masker?", vroeg Mbappé.

