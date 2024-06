Nederlands elftal grijpt in en neemt zekere voor het onzekere in Wolfsburg

Het Nederlands elftal doet er alles om Franse spionnen buiten de deur te houden op het trainingscomplex van Oranje in Wolfsburg, zo blijkt uit foto's van journalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad. Er zijn in het stadion waar de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de trainingen afwerkt gordijnen opgehangen om pottenkijkers tegen te gaan.

Op basis van een foto van Mossou is te zien dat het Nederlands elftal er alles aan doet om mogelijke Franse spionnen buiten de deur te houden in Wolfsburg. Er zijn gordijnen opgehangen in het stadion, waardoor het voor niemand mogelijk is om te kijken wat er gebeurt op het trainingsveld. Op die manier probeert Koeman eventuele opstellingen, tactieken en andere zaken zo mysterieus mogelijk te houden voor de Franse bondscoach Didier Deschamps.

Volgens het Algemeen Dagblad neemt Oranje in alle opzichten het zekere voor het onzekere, want ook vanuit de verschillende kantoren die zich bevinden in het stadion is niets op te vangen van de training van het Nederlands elftal. Dinsdag was de oefensessie een kwartier openbaar voor de pers, maar journalisten zijn woensdag niet welkom. Dan zal Oranje volledig besloten trainen en zullen de gordijnen en doeken die zijn opgehangen ongetwijfeld opnieuw eventuele pottenkijkers moeten tegenhouden.

