Driessen en Verweij ergeren zich aan vervelende maniertjes Oranje-international: ‘Uiteindelijk gaat het tegen je werken’

Columnist Wim Kieft heeft zich tijdens Polen – Nederland geërgerd aan het ‘dramagedrag’ van . De maniertjes van de aanvaller annex middenvelder komen ook ter sprake in de podcast Kick-off: Oranje van De Telegraaf, waarbij Valentijn Driessen en Mike Verweij ook hun ergernis uitspreken. Presentator Pim Sedee vraagt zich hierbij af of het niet gewoon de mimiek van Xavi is.

“Nee, als je hem op de training ziet, dan zie je hem dat gezicht niet trekken”, is Driessen duidelijk. “Het zijn twee gezichten op de een of andere manier. Het gebeurt vaak als hij ten val wordt gebracht of als er iets niet naar zijn zin gaat. Het kan natuurlijk ook best dat je daardoor zo'n gezicht trekt.”

Volgens de chef voetbal van De Telegraaf ging het de oud-voetballer niet alleen om zijn mimiek, maar ook om het snelle vallen. “Daar had hij meer een probleem mee. Als hij aangeraakt wordt dan ligt hij op de grond, altijd maar klagen, verongelijkt doen richting scheidsrechters. Daar had hij het meer over dan over de mimiek van Xavi Simons.”

Collega Verweij sluit zich daarbij aan. “Dat is wel ergerlijk en daar kun je misschien nog wel iets aan doen. Ik vind die mimiek, hij is kennelijk zo, dan moet je hem maar nemen zoals hij is. Dumfries ook, hij kijkt ook alsof zijn gezicht op onweer staat. Daar heb ik bij Xavi niet zo heel veel moeite mee, maar met dat vallen en rollen wel.”

Verweij denkt dat het Xavi ook niet helpt in een wedstrijd als een scheidsrechter het ziet en het ook doorheeft. “Er wordt ook bij de scheidsrechter onderling over gepraat. Is er een keer een fiftyfifty op de rand van de zestien, dan geeft hij hem gewoon niet aan Xavi. Dan denken ze: daar heb je hem weer. Dus ook als er wel een keer wat aan de hand is. Uiteindelijk gaat het tegen je werken en daar moet hij wel wat aan doen.”

