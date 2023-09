Tina Nijkamp ziet voetbalprogramma volledig floppen: 'Hoe kom je op dit idee?'

Het is volgens Tina Nijkamp 'een groot raadsel' hoe de docuserie Volendam, een dorp in de Eredivisie terecht is gekomen op NPO1. Maandagavond was de eerste uitzending te zien, al keken daar slechts 296.000 mensen naar (zonder uitgesteld kijken). Volgens Nijkamp is zowel de zender als het uitzendtijdstip ongelukkig gekozen.

De voormalig zenderbaas van SBS6, tegenwoordig columnist voor De Telegraaf, schrijft in de krant dat tv-series over de wereld achter voetbal of over Nederlandse voetbalclubs zelden kijkcijferhits worden. "Wie herinnert zich nog Voetbaldroom, Emmen op 1 of Andy vs Wesley: scoren in de kelderklasse? Ook De Voetbaltrainer op Veronica, over amateurvoetbal-coaches, is een flop. Volendam, een dorp in de eredivisie gaat over het voetbalseizoen van vorig jaar, waardoor het ook gedateerd voelt."

Het tijdstip – maandagavond 21.30 uur – is volgens Nijkamp onhandig, omdat op SBS6 dan Vandaag Inside start, 'hét favoriete programma van heel veel voetballiefhebbers in Nederland'. Dat programma had maandag ruim een miljoen kijkers. "Hoe kom je als tv-baas van de NPO sowieso op het idee om een voetbaldocuserie op NPO1 te programmeren? Moest daarom Radar, dat 27 (!) jaar goed was voor 1.5 miljoen kijkers, verhuizen naar NPO2? Voor documentaires? Het lijkt me de hoogste tijd om Radar terug te verhuizen naar NPO1 en series als deze op NPO2 te zetten. Dat is immers de zender die prat gaat op het aanbieden van documentaires."

Volendam, een dorp in de Eredivisie is een zesdelige docuserie, met clubvoorzitter Jan Smit in de hoofdrol. De camera's van NPO1 volgden Volendam vorig seizoen, bij de terugkeer in de Eredivisie. "In zes afleveringen is te zien hoe de voetbalclub onder hoogspanning staat. Van Jan Smit tot de laatst overgebleven vissersfamilie en van de kapperszaak tot de Raad van Commissarissen, iedereen wil vooruit met de club. Alleen de manier waarop, daarover verschillen de meningen", lichtte AVROTROS toe in het persbericht. De eerste uitzending had dus slechts 296.000 kijkers, een bijzonder lage score voor NPO1.