Tuchel komt met mogelijk slecht nieuws voor Oranje na uitspraken over Matthijs de Ligt

Thomas Tuchel sluit niet uit dat hij Matthijs de Ligt op een andere plek gaat gebruiken dan als centrumverdediger. De verdediger kent een moeizame start van het nieuwe seizoen in Duitsland en moet zijn speelminuten vooralsnog behoorlijk bij elkaar sprokkelen.

Bayern won kort voor de interlandperiode met 1-2 op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. In de slotfase van die wedstrijd moest Tuchel puzzelen met zijn opstelling. Zodoende kwam De Ligt als verdedigende middenvelder in de ploeg. "Dat was geen test, we hebben Matthijs op die positie nodig", vertelde Tuchel donderdag op een persconferentie. "Dat was omdat Konrad Laimer als rechtsback moest spelen. We moeten flexibel zijn en reageren als een wedstrijd iets nodig heeft."

De Ligt moest het in de eerste drie wedstrijden van het nieuwe seizoen doen met in totaal 32 speelminuten. Tuchel ziet het voorlopig niet zitten om hem als centrumverdediger te gebruiken van de regerend landskampioen van Duitsland. Hij zal met Dayot Upamecano en Kim Min-jae vechten voor zijn favoriete positie in het hart van de defensie. We hebben iedereen nodig en soms moeten we jongens op onwaarschijnlijke posities zetten. Dat zal in de toekomst ook zo zijn."

Bayern is met drie overwinningen uit drie wedstrijden goed begonnen aan het nieuwe seizoen. De manschappen van Tuchel zijn echter niet de koploper van de Bundesliga. Bayer Leverkusen heeft ook alles nog gewonnen en heeft een beter doelsaldo. Vrijdagavond (20.30 uur) spelen Bayern en Leverkusen tegen elkaar in de Allianz Arena. Het lijkt erop dat De Ligt die wedstrijd ook weer vanaf de reservebank gaat beginnen.