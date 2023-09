Van Hooijdonk: 'Hij is snel en sterk, maar gaat er nooit vijftien tot twintig maken'

Pierre van Hooijdonk is onder indruk van wat Tijjani Noslin in de eerste wedstrijden van het seizoen heeft laten zien. De 24-jarige aanvaller van Fortuna Sittard miste zondag tegen Ajax (0-0) weliswaar een strafschop, maar viel verder vooral in positieve zin op. Waar Noslin volgens Van Hooijdonk iedere club in de Eredivisie 'knettergek' kan maken, mist hij wel een belangrijke kwaliteit.

"Die jongen was voor Ajax echt een plaag", begint Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Hij is snel, sterk en heeft een goede techniek. Je gunt zo'n speler ook een goede rechtervoet. Als hij een goede rechtervoet heeft, gaat hij vijftien tot twintig doelpunten maken in de Eredivisie. Ik vrees alleen dat dat nooit gaat gebeuren. Elke ploeg wordt knettergek van hem, want hij kan je helemaal doldraaien. Het eindproduct ontbreekt echter en daar gaat het vaak wel om."

Noslin maakte in de 61 officiële wedstrijden die hij voor Fortuna Sittard speelde zes doelpunten. Daarnaast verzorgde de aanvaller drie assists. "Ik weet dat heel veel mensen denken: hij komt vaak in de positie om te scoren en dus zal één op de zoveel er wel in gaan. En misschien denken clubs: wij krijgen hem wel aan het scoren. Maar ik denk dat je het van nature hebt of niet", gaat Van Hooijdonk verder.

Vangelis Pavlidis is volgens Van Hooijdonk een speler die het van nature wél heeft. "Hij maakte twee doelpunten (tegen Vitesse, red.), waarvan met name de eerste een hele bewuste keuze was. Ik heb het idee dat hij altijd weet wanneer hij voor de goal moet komen, hij weet welke keuzes hij moet maken. Dat betekent niet dat de bal er altijd ingaat. De keeper kan ook weleens goed gokken. Maar als je dat afzet tegen Noslin, zit daar zo'n groot verschil in."