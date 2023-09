Sneijder na Fortuna - Ajax: 'Hij kwam binnen als een heel moeilijke jongen, dat kreeg ik eruit'

Wesley Sneijder vindt de ontwikkeling van Tijjani Noslin mooi om te zien. De aanvaller van Fortuna Sittard speelde in het verleden bij DHSC, de amateurclub in Utrecht waar Sneijder nauw bij betrokken is. Hij werkte toen ook samen met Noslin, die binnenkwam als een 'lastige jongen'.

Noslin miste zondag tegen Ajax (0-0) weliswaar een penalty, maar speelde verder 'geweldig' volgens Sneijder. "Hij heeft een jaar bij mijn amateurclub DHSC gespeeld. Hij kwam binnen en werd bestempeld als een hele moeilijke jongen. Ik ben een jaar met hem aan de slag gegaan, want ik zag echt wel wat in hem. Hij had veel potentie", zegt Sneijder bij Veronica Offside.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vond dat hij alles beheerste. Hij kan koppen, hij heeft een voorzet, een actie, een goede dribbel, hij is snel", somt de recordinternational van Oranje op. "Die jongen had alles om het betaald voetbal te halen. Dat lastige heb ik er in de eerste week uitgehaald bij hem. Hij kwam in het begin te laat en daarna nooit meer."

"Toen is hij aan de slag gegaan, met als gevolg dat hij bij Fortuna kwam. Daar heb ik ook gezegd: 'Geef hem een jaar de tijd. Hij moet wennen aan het betaald voetbal, elke dag trainen. En daarna staat hij er voor je.' Ze lopen nu met hem weg", merkt Sneijder op. Hij verklapt tevens dat het weinig had gescheeld of Noslin had niet meer voor Fortuna gespeeld.

"Op de laatste dag is nog een transfer afgeketst naar Millwall. Op de laatste dag wilden ze aan de eisen van Fortuna voldoen, maar Fortuna vond het niet meer nodig om hem te verkopen. Er wordt dus zeker wel op hem gelet, ook in het buitenland. In zo'n korte tijd van de amateurs naar dit niveau, en gisteren alles en iedereen bij Ajax voorbijlopen, dat verdient alleen maar lof."

Gaat Wesley Sneijder aan de slag bij Ajax? Het werd besproken in Veronica Offside, zie onderstaande video.