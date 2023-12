Tuchtcommissie draait omstreden beslissing van scheidsrechter Edwin van de Graaf terug

De onafhankelijke tuchtcommissie heeft Fortuna Sittard in het gelijk gesteld in de beroepszaak die de club aanspande tegen de rode kaart die ontving in het verloren duel bij N.E.C. (4-1). Waar de aanklager een schorsing van drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) had geëist tegen de aanvaller, oordeelt de commissie dat hij helemaal geen wedstrijd hoeft te missen.

Dat meldt De Telegraaf. De wedstrijd in Nijmegen was afgelopen vrijdag nog geen halfuur oud toen Noslin al mocht gaan douchen. De 24-jarige rechtsbuiten kwam bij een 0-0 stand in botsing met tegenstander Calvin Verdonk, waarop scheidsrechter Edwin van de Graaf hem op advies van de VAR een directe rode kaart toonde.

In ondertal liepen de Limburgers vervolgens tegen een achterstand op: nog geen tien minuten na het wegsturen van Noslin tekende Magnus Mattsson voor de openingstreffer. In de blessuretijd van het eerste bedrijf verdubbelde de Japanner Koki Ogawa de voorsprong voor de Nijmegenaren. Kort na rust kwam ook de thuisploeg met een man minder te staan toen Mees Hoedemakers eveneens rood kreeg van Van de Graaf. Fortuna kwam vervolgens via Kaj Sierhuis terug in de wedstrijd (2-1), maar ging door treffers van opnieuw Matsson en later ook Sontje Hansen alsnog met 4-1 de boot in.

'Ongelukkige samenloop'

Na afloop was Fortuna trainer Danny Buijs al des duivels over de beslissing van Van de Graaf om Noslin eruit te sturen. "De scheidsrechter moet ook begrijpen dat iemand uit balans wordt gebracht. Dan zie het er ongecontroleerd uit, maar het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij zette zijn voet er ook niet vol op. Als je zelf gevoetbald hebt, begrijp je dat", liet de oefenmeester optekenen. Door de uitspraak van de tuchtcommissie kan Buijs dinsdagavond 'gewoon' over Noslin beschikken in de KNVB Beker. In de tweede ronde gaan de Limburgers op bezoek bij FC Eindhoven, de wedstrijd in het Jan Louwers Stadion begint om 20.00 uur.