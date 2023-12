VAR speelt hoofdrol bij ruime zege NEC op Fortuna Sittard

NEC heeft de aansluiting met de subtop van de Eredivisie gevonden. Fortuna Sittard werd vrijdagavond met 4-1 verslagen. Tijjani Noslin pakte al vroeg in de wedstrijd een rode kaart na ingrijpen van de VAR, waardoor NEC in de eerste helft kon uitlopen naar 2-0 voorsprong via Magnus Mattson en Koki Ogawa. In de tweede helft greep de VAR opnieuw in, waaarna Mees Hoedemakers met rood van het veld werd gestuurd. Kaj Sierhuis leek de spanning terug te brengen, maar dat bleek al snel valse hoop na treffers van opnieuw Mattson en Sontje Hansen.

De wedstrijd kwam zeer traag op gang in Nijmegen en het publiek moest lang wachten op een moment van opwinding. Na twintig minuten verloor Alen Halilovic de bal op eigen helft, wat een grote kans voor Elayis Tavsan inleidde. Tavsan stuitte echter op doelman Ivor Pandur. Aan de andere kant was Fortuna dicht bij een goal met een afstandsschot van Halilovic dat de lat schampte. De smaakmakers van Fortuna Sittard dit seizoen, Halilovic en Noslin, bezorgden hun eigen ploeg flink wat hoofdpijn in de eerste helft. Na 24 minuten kon Noslin namelijk al met een rode kaart de kleedkamer opzoeken. Hij wilde zijn eigen balverlies herstellen, maar was te laat. Hij miste de bal en raakte zijn tegenstander op harde wijze zonder dat er enige vorm van opzet in het spel was. De VAR riep scheidsrechter Edwin van der Graaf naar de kant en hij gaf na het zien van de beelden een zwaar bestrafte rode kaart aan de Fortuna-aanvaller. Halilovic ging tien minuten later opnieuw de fout in door een risicovolle dribbel in te zetten omringd door NEC'ers op eigen helft. Hij verloor de bal en Magnus Mattson haalde van een kleine 25 meter vernietigend uit in de kruising en zorgde zo op schitterende wijze voor de openingstreffer. NEC leek op rustige wijze met deze voorsprong de rust in te gaan, maar het werd plotseling nog iets mooier voor de Nijmegenaren. Dirk Proper bracht de bal in het zestienmetergebied en door een subtiele voetbeweging van Mattson kwam de bal bij Ogawa terecht. De Japanner stond ineens oog in oog met Pandur en hij schoot de bal tegen de touwen.

De tweede helft begon met een déja vu moment waarbij ditmaal NEC bestraft werd met een rode kaart. Mees Hoedemakers miste ditmaal net de bal, waarna hij zijn tegenstander met minimaal contact raakte. De VAR riep Van der Graaf opnieuw naar de kant met weer een zwaar bestrafte rode kaart tot gevolg. Met tien tegen tien leek Fortuna er weer een wedstrijd van te maken toen Kaj Sierhuis in de 70e minuut op schitterende wijze de aansluitingstreffer binnenschoot. De spits kreeg de bal aangespeeld op de hoek van de zestien. Hij kwam naar binnen en krulde de bal fenomenaal in de kruising. De Limburgse hoop werd al snel de kop ingedrukt, want een minuut later was de marge alweer twee doelpunten. Hansen legde de bal op het hoofd van Mattson die zijn tweede van de avond binnen knikte. Hansen zorgde even later zelf ook nog eens voor de 4-1. Tavsan haalde van afstand uit en via de kluts kwam de bal voor de voeten van Hansen die alle tijd kreeg om een hoek uit te zoeken.

Tien minuten voor tijd mocht Lasse Schöne nog invallen en dit zorgde nog voor een record. De Deen is nu namelijk samen met Hans Fonk de buitenlander met de meeste wedstrijden in de Eredivisie. Hij kwam maar liefst 433 wedstrijden in actie.

NEC staat door deze overwinning op de negende plaats en passeert Fortuna daarmee op de ranglijst. Het is al de derde overwinning op rij voor de ploeg van Rogier Meijer. De Nijmegenaren komen doordeweeks in de KNVB Beker in actie tegen amateurclub GVVV, terwijl Fortuna moet aantreden tegen FC Eindhoven.