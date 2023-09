Vink wil in ieder geval één speler uit de basiself van Ajax zien verdwijnen

Marciano Vink adviseert Maurice Steijn om te sleutelen aan zijn opstelling voor de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille. Als het aan Vink ligt, verdwijnt of Sivert Mannsverk in ieder geval uit de basis.

Bij het programma Voetbalpraat adviseert Vink om compact te spelen. "Compact is tegenwoordig het sleutelwoord in elke Europese wedstrijd; we hebben het nu bij PSV gezien. PSV speelde eigenlijk zoals Ajax afgelopen weekend deed tegen FC Twente: zo open, FC Twente liep er eigenlijk doorheen. Zorg dat je bij elkaar blijft."

"Ik snap dat je in de ArenA wil aanvallen en dat verwachten de supporters ook. Je moet ook aanvallen als Ajax. Maar in deze situatie zou het dodelijk zijn als je blind gaat aanvallen. We hebben al eens gezien dat Ajax aanviel en AS Roma er zo doorheen fietste.", doelt hij op de Europa League-uitschakeling in april 2021. "Daar is dit Marseille ook toe in staat."

"Dit zou een wedstrijd moeten zijn waarin je de deur op slot zet, het middenveld dicht bij de verdediging speelt, de aansluiting naar voren moet goed zijn en je moet met z’n allen terugzakken", doceert Vink. "Ik zou niet met Tahirovic en Mannsverk starten. Dat zijn twee waterdragers die ballen breed spelen. Je moet versnellen, helemaal als je compact speelt. Wat mij betreft zet je daar Van den Boomen of Taylor, of Mannsverk en Taylor, of Mannsverk en Van den Boomen, maar niet twee dezelfde types. Het is al gebleken dat dat niet werkt. Laat Taylor op 10 of 8 spelen, zodat je in ieder geval wat meer snelheid op het middenveld krijgt."