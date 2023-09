Wilfred Genee noemt absolute droomgast voor Vandaag Inside: 'Hij haat ons tot op het bot'

Wilfred Genee is van mening dat Louis van Gaal een absolute droomgast zou zijn voor het programma Vandaag Inside. Bekend is dat de trainer en de drie heren van het programma niet fantastisch met elkaar kunnen opschieten, waardoor de kans klein lijkt dat de oud-bondscoach van Oranje ooit langskomt.

"Voor ons programma zou Louis van Gaal natuurlijk fantastisch zijn", geeft Genee aan in een interview met Nxchange-Bondex, dat hem vroeg naar zijn absolute droomgast voor in zijn televisieprogramma. De presentator weet zelf echter ook dat de kans dat Van Gaal eens aanschuift nihil is: "Hij haat ons tot op het bot. Van Gaal is fantastisch en tegelijkertijd kan hij zichzelf ook heel slecht relativeren."

Genee vervolgt: "Voor ons programma zou het heel goed werken. Dan gebeurt er wat en dat vindt loopt hij zelf ook. Hij zeg altijd van: Ja, als ik op tv kom schieten de kijkcijfers door het dak heen. Het zou voor het programma, met alles wat er in het verleden gebeurd is, geweldig zijn als dat nog een keer zou lukken."

In het verleden werd Van Gaal regelmatig besproken aan de tafel van Vandaag Inside. Uiteraard ging dat over zijn prestaties als trainer en zijn gedrag buiten het veld. Genee zelf kreeg in het verleden als verslaggever veel te maken met Van Gaal, waar hij niet een al te beste band mee had.