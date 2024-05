Jonge Go Ahead-supporter Tijn neemt opmerkelijk souvenir mee uit De Adelaarshorst

Gisteren (dinsdag) konden supporters van Go Ahead Eagles een stukje van de grasmat van De Adelaarshorst aanschaffen, maar het 'topstuk' was met dank aan de jonge supporter Tijn en zijn vader niet te koop. Het duo volgde de gewonnen finale van de play-offs om Europees voetbal, uit bij FC Utrecht, afgelopen zondag in het stadion van hun favoriete club, en besloot na afloop de middenstip uit te graven en mee te nemen.

Nu het seizoen erop zit, is het tijd voor de club uit Deventer om de grasmat waarop het afgelopen seizoen gespeeld is, te vervangen. Via social media kondigden de Eagles dinsdag aan dat supporters voor een bedrag van 10 euro een stukje van de oude mat konden kopen bij de vestiging van een groot tuincentrum in de stad. De volledige opbrengst komt ten goede aan het grasteam van de club.

Artikel gaat verder onder video

Het 'topstuk' uit het oude veld was echter niet te koop. In het NOS Jeugdjournaal komt basisschoolleerling Tijn aan het woord. Hij was zondag met zijn vader in De Adelaarshorst aanwezig om op grote schermen de apotheose van de strijd om het voorronde-ticket voor de Conference League, die werd gespeeld in Utrecht, te volgen. De ploeg van trainer René Hake sloeg in de verlenging toe en mag komende zomer via de voorrondes proberen de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi te bereiken.

Een verslaggever van RTV Oost sprak Tijns vader aan op het veld: "Meneer, ik zie daar een gat in de grond, wat zit er in uw tas? Waarom doen jullie dit?" De vader van Tijn legt uit: "De club communiceert openlijk dat morgen het hele veld eruit gaat, dus dan nemen we even de middenstip mee, natuurlijk." Tijn maakte maandag op school goede sier bij zijn klasgenoten, die het stukje gras de klas rond lieten gaan. En wat Tijn met de middenstip gaat doen? "Of hij gaat in ons gras thuis, of hij gaat ergens in een bloempot, ofzo."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.