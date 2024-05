Go Ahead Eagles wint adembenemend voetbalgevecht met FC Utrecht en gaat Europa in

Go Ahead Eagles heeft Europees voetbal bereikt door in een zinderende finale met 1-2 te winnen van FC Utrecht. Lang leken de Utrechters de finale van de play-offs te winnen door een doelpunt van Nick Viergever in de tweede helft, maar na een onderbreking in de negentigste minuut door vuurwerk schoot diezelfde verdediger de bal in het eigen doel en moest er verlengd worden. In die verlenging trokken de Deventenaren de overwinning over de streep door een doelpunt in laatste minuten van Joris Kramer.

FC Utrecht bereikte de play-offs door zevende te worden in de competitie en daardoor werd er donderdag een duel gespeeld tegen nummer acht Sparta Rotterdam. In eigen huis wisten de Utrechters met 3-1 te winnen en de finale werd bereikt. Go Ahead Eagles werd negende in de competitie en moest donderdag spelen tegen nummer zes NEC. Na een 1-0 achterstand wist de ploeg van René Hake toch nog met 1-2 te winnen. Door deze overwinning bereikten de Deventenaren voor het eerst de finale van de Europese play-offs.

Artikel gaat verder onder video

In deze finale mocht FC Utrecht in eigen huis spelen, omdat de Domstedelingen hoger waren geëindigd in de competitie. Ondanks dat waren de eerst echte grote kansen voor Go Ahead Eagles. Bobby Adekanye en Philippe Rommens hadden grote kansen, maar goede reddingen van Vasilios Barkas voorkwamen de 0-1. Later pakte de ploeg van Ron Jans het goed op en kwam het op een 1-0 voorsprong door Nick Viergever. Uit een corner kopte Ryan Flamingo goed op doel, maar een goede redding van Jeffrey de Lange voorkwam nog een doelpunt. In de rebound kon de oud-speler van onder meer Ajax en PSV de Utrechters op voorsprong schieten.

Bijna werd het ook nog 2-0 voor rust door een poging van Sam Lammers. De spits kreeg de bal van Souffian El Karouani en na een goed overstapje van Jens Toornstra kwam de bal voor de voeten van de huurling van Rangers. Een open schietkans werd tegen De Lange aangeschoten.

In de tweede helft duurde het even voordat er een echte grote kans kwam. Pas na 67 minuten werd het echt gevaarlijk met bekeken kopbal Hidde ter Avest. De rechtsback was mee opgekomen en kopte de bal uit een goede voorzet van Lammers op de lat. Ook aan de andere kant kwamen er wat kansen, maar niet zo groot als die van FC Utrecht. Een poging van Victor Edvardsen was de grootste kans. De spits kreeg de bal van invaller Finn Stokkers, nam goed aan en schoot net naast het doel van Barkas.

Spannend werd het op het einde nog wel, want FC Utrecht kwam in de 86e minuut met tien man te staan door een harde overtreding van achteren op Mats Deijl van Oscar Fraulo. Dennis Higler was er al snel van overtuigd en er hoefde geen VAR naar te kijken. Na deze rode kaart had Bas Kuipers nog een goed schot van ver, maar een goede redding van Barkas voorkwam een doelpunt van de speler die gaat vertrekken naar FC Twente. In de negentigste minuut werd de wedstrijd ook nog stilgelegd, omdat supporters van beide ploegen vuurwerk naar elkaar gooiden.

Go Ahead Eagles kwam na deze onderbreking goed uit de kleedkamer, want al na één minuut spelen werd de gelijkmaker gemaakt. Bobby Adekanye gaf de bal voor en door een ongelukkige aanraking van Viergever ging de bal in het eigen doel. In de extra tijd werd niet meer gescoord en dus moest er verlengd worden in de Galgenwaard.

Ondanks dat FC Utrecht een man minder had, begon het wel goed aan de verlenging. Al in de eerste minuten kreeg de ploeg van Jans een grote kans, maar wederom kreeg Lammers de bal weer niet achter De Lange. Ook invaller Isac Lidberg kon zijn oude ploeg pijn doen, maar de spits kreeg het voor elkaar om een harde voorzet van heel dichtbij naast het doel te verwerken.

Niet alleen FC Utrecht kreeg grote kansen, maar ook Go Ahead Eagles deed aan het einde van de eerste helft in de verlenging wat terug. Kuipers zag de bal via wat andere voeten voor zijn eigen voeten komen en schoot van heel dichtbij tegen keeper Barkas aan, die heel goed uitkwam. Er was niemand anders meer in de buurt om de linksback af te stoppen.

In de tweede helft van de verlenging dacht FC Utrecht op 2-1 voorsprong te komen, maar Lammers stond ruim buitenspel en een aanraking Evert Linthorst was niet genoeg om het te laten voordoen als een gecontroleerde terugspeelbal. Maar de beslissing viel wel aan de andere kant, want uit een vrije trap werd een voorzet binnengekopt door Kramer. Rommens legde de bal perfect op het hoofd van de verdediger en in de linkerhoek was Barkas kansloos.

Het lukte de Domstedelingen niet meer om een kans te creëren en dus bleef het 1-2 in Utrecht en gaat Go Ahead Eagles naar de tweede voorronde van de Conference League. De Deventenaren deden nog nooit mee aan deze play-offs om Europees voetbal en winnen dus met hun eerste deelname als nummer negen van de Eredivisie. Voor Mark van der Maarel is dit een zuur afscheid van zijn professionele loopbaan. De verdediger neemt afscheid met een verlies in de finale van de Europese play-offs.