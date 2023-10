Ajax - AZ op tv: op welke zender van ESPN is de wedstrijd te zien?

Ajax en AZ treffen elkaar zondagmiddag om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd is uiteraard te bekijken op tv via ESPN, maar op welke zender precies?

Ajax - AZ op tv

De wedstrijd tussen Ajax en AZ is te zien op ESPN 3. De voorbeschouwing begint om 13.45 uur en de aftrap is om 14.30 uur.

ESPN 3 is bij Ziggo te vinden op kanaal 423, bij KPN op kanaal 223 en bij Odido op kanaal 152. Voor overige aanbieders, klik hier.

Recente vorm

Artikel gaat verder onder video

Een wedstrijd tussen Ajax en AZ is normaliter een topper, maar betreft zondag een ontmoeting tussen de nummers zestien en twee van de Eredivisie. De notering van Ajax is wat misleidend - de Amsterdammers hebben minder wedstrijden gespeeld dan de ploegen die hoger staan - maar toont wel aan dat geen sprake meer is van een echte topper.

Ajax wist de laatste zes officiële wedstrijden niet te winnen. De laatste overwinning was op 24 augustus tegen Ludogorets in de play-offronde van de Europa League (1-4); de laatste competitiezege was op 12 augustus in de openingswedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1). AZ won donderdag met 1-0 van Legia Warschau in de Europa League en staat in de Eredivisie op de tweede plek met negentien punten uit zeven wedstrijden.

Opstellingen

Maurice Steijn voert de nodige wijzigingen door bij Ajax. Op het middenveld krijgt Silvano Vos de voorkeur boven Benjamin Tahirovic, nadat Vos tegen AEK Athene nog geschorst was. Josip Sutalo en Steven Berghuis zijn allebei niet wedstrijdfit, waardoor Jakov Medic en Amourricho van Axel Dongen aan de aftrap verschijnen. AZ kan de van een blessure herstelde Riechedly Bazoer weer verwelkomen; hij neemt de plek van Wouter Goes in.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Avila, Hato; Vos, Bergwijn, Taylor; Forbs, Brobbey, Van Axel Dongen

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Penetra, Bazoer, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Lahdo, Pavlidis, Van Brederode.