Ajax-exit aanstaande: 'Zijn rol is uitgespeeld, het is helemaal klaar'

Het einde van de samenwerking tussen Ajax en Maurits Hendriks is in zicht, zo vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De rol van de Chief Sports Officer in de Johan Cruijff ArenA is volgens de Ajax-watcher uitgespeeld.

De vorig jaar aangestelde Hendriks is volgens Verweij een van de hoofdschuldigen voor de crisis waarin Ajax zich bevindt. "Maurits Hendriks is uitgespeeld, dat is helemaal klaar", begint Verweij. "Weet je wat het rare is? Iedereen vond al dat de komst van Hendriks een enorme weeffout van de vorige Raad van Commissarissen is geweest. Een Chief Sports Officer in een voetbalorganisatie…"

Artikel gaat verder onder video

Hendriks had het volgens Verweij voor het zeggen over de vrouwen, jeugdafdeling en nieuwe Toekomst. "Hij heeft zich als een idioot gedragen op De Toekomst. Hij heeft eigenlijk iedereen tegen zich in het harnas gejaagd. Iedereen is er nu ook wel van overtuigd dat deze man weg moet bij Ajax. Enerzijds omdat de nieuwe directeur voetbal (Marijn Beuker, red.) een heleboel van zijn taken gaat overnemen."

Volgens Verweij wil Ajax Hendriks 'netjes naar de uitgang manoeuvreren'. "Hij heeft niet zo'n langdurig contract. In 2022 heeft hij voor twee jaar getekend. In 2024 kunnen ze gratis van hem af. Hij heeft ook een optie voor nog twee jaar, maar zijn contract gaat natuurlijk never nooit verlengd worden."