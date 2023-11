Ajax hanteert torenhoge vraagprijs voor aanvoerder Bergwijn

Ajax wil veertig miljoen euro hebben voor aanvoerder . Vanuit Saudi-Arabië is belangstelling voor de captain van de Amsterdammers. Daardoor kunnen de Amsterdammers besluiten om hem te verkopen in de winterstop. Valentijn Driessen kent de vraagprijs van Ajax.

Volgens de journalist van De Telegraaf wil Ajax veertig miljoen euro hebben voor Bergwijn. Dat deed hij uit de doeken bij de talkshow Vandaag Inside. “Daar willen ze wel geld voor hebben. Ze hopen hem voor veertig miljoen euro te verkopen”, wist Driessen. Aan tafel was vervolgens grote verbazing over die hoge transfersom. “Dan hebben ze niet alleen een hoofddoekje over hun hoofd gedaan, maar ook over hun ogen toen ze zijn wezen kijken”, lachte Van der Gijp hardop. "Hij brengt nu niets", vond Valentijn Driessen. "Je mag van Bergwijn meer verwachten."

De aanvaller van Ajax zou volgens berichtgeving van de NOS officieel in verband worden gebracht met Al-Ettifaq. Zaakwaarnemer Nathan van Kooperen was niet bereikbaar voor commentaar, terwijl Ajax zelf niet wilde reageren op het gerucht. Afgelopen zomer onthulde FCUpdate-journalist Mounir Boualin dat er vanuit Saudi-Arabië interesse was voor Steven Bergwijn.

Bergwijn werd in het begin van het seizoen door de inmiddels ontslagen Maurice Steijn uitgeroepen tot aanvoerder van Ajax. Die rol lijkt niet weggelegd voor de vleugelspeler. Bergwijn kent een belabberd seizoen en kan zijn stempel nog niet drukken. In de zomer van 2022 maakte de Amsterdammer voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax.