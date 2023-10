Barcelona-teamgenoot maakt Frenkie de Jong groot compliment: 'Godzijdank is hij nog bij ons'

heeft een enorm compliment gekregen van zijn getalenteerde Barcelona-teamgenoot Gavi (19). De jonge Spanjaard toont zich in een zeldzaam interview bijzonder onder de indruk van de verrichtingen van zijn Nederlandse collega op én buiten het veld.

Hoewel hij in augustus pas zijn negentiende verjaardag vierde, heeft Gavi al meer dan honderd wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona gespeeld. Bovendien staat de teller inmiddels ook al op 23 interlands voor de Spaanse nationale ploeg, waarvoor hij twee maanden na zijn zeventiende verjaardag reeds debuteerde. Woensdagavond hoopt Gavi opnieuw van de partij te zijn als Barcelona het in de Champions League opneemt tegen FC Porto.

In gesprek met La Vanguardia hoeft Gavi niet lang na te denken over de vraag wie van zijn huidige Barcelona-teamgenoten hij het meest bewondert om zijn professionaliteit: "Frenkie, Frenkie", zegt hij meteen. De Jong raakte eind september geblesseerd in het LaLiga-duel met Celta de Vigo (3-2) winst en moet voorlopig geblesseerd toekijken. Gavi zegt desgevraagd dat het gemis van de Nederlander zeer voelbaar is op het veld: "Ja, nogal, net als die van Pedri."

Godzijdank

De Jong staat al sinds 2019 onder contract bij Barcelona, dat destijds 85 miljoen euro overmaakte om hem over te nemen van Ajax. De afgelopen jaren is zijn toekomst echter ongewis; door de financiële problemen deed Barcelona zelfs meerdere pogingen om de grootverdiener te verkopen. Gavi is blij dat het niet zover kwam: "Ik wilde niet dat hij weg zou gaan, dat heb ik ook tegen hem gezegd", onthult de Spanjaard. "Godzijdank ging hij niet en is hij nog altijd bij ons", besluit Gavi het onderwerp.