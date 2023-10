Bij Ajax vertrokken Maurice Steijn laat zich zien in het stadion bij wedstrijd van Feyenoord

De bij Ajax vertrokken Maurice Steijn blijft na zijn ontslag niet volledig op de achtergrond. De oefenmeester liet zich zondagmiddag in De Grolsch Veste zien bij het duel tussen FC Twente en Feyenoord.

Door de camera’s van ESPN werd Steijn in de Grolsch Veste in beeld gebracht voorafgaand aan de topper in de Eredivisie tussen FC Twente en Feyenoord. Daar zat hij dus niet meer vanuit zijn functie in Amsterdam, maar vermoedelijk als voetbalvader. Zijn zoon Sem speelt bij FC Twente en start in de basiself van de Tukkers. Ondanks dat hij een vervelende week achter de rug heeft, kon hij nog wel enigszins glimlachen in Enschede.

De oefenmeester was pas sinds dit seizoen werkzaam in de Johan Cruijff ArenA, maar kon de ploeg niet naar zijn hand zetten. Steijn moest bij Ajax werken met de nodige aankopen van wie hij niet meteen overtuigd was. De inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat zadelde hem op met andere spelers dan de namen om wie Steijn had gevraagd. Aan de trainer was vervolgens de taak om het elftal tot een geheel te smeden en goede resultaten te boeken, maar dat lukte niet.