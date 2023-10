Dirk Kuyt onderhandelt en kan trainerscarrière nieuw leven inblazen

Dirk Kuyt staat op het punt zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen. De 43-jarige trainer onderhandelt met Konyaspor over een dienstverband, zo meldt De Telegraaf.

Kuyt sinds zijn vertrek bi ADO Den Haag in november vorig jaar zonder werkgever. De oud-international kende in Den Haag een lastige start van zijn trainersloopbaan. Na 176 dagen kwam de eerste klus van Kuyt als hoofdtrainer in het betaald voetbal ten einde.

Bij Konyaspor kan hij nu een jaar later zijn carrière weer oppakken. De club bezet de vijftiende plaats in de Turkse competitie. De Süper Lig is hem niet onbekend: tussen 2012 en 2015 was hij speler van Fenerbahçe.

Met Patrick Kluivert is er op dit moment een andere Nederlandse trainer werkzaam op het hoogste Turkse niveau. Hij bezet met Adana Demirspor de derde plaats, achter Fenerbahçe en Galatasaray.