Erik ten Hag kan even ademhalen na houdini-act van Manchester United op Old Trafford

Manchester United heeft zaterdagmiddag drie belangrijke punten gepakt in de Premier League. De ploeg van manager Erik ten Hag keek lange tijd tegen een 0-1 achterstand aan tegen Brentford. In de blessuretijd werd die echter nog omgebogen naar een 2-1 overwinning.

Ten Hag hield op Old Trafford vast aan Andre Onana onder de lat. De goalie van the Red Devils kreeg de laatste weken veel kritiek te verwerken op zijn matige spel. Daarnaast het Ten Hag ook een basisplaats voor Sofyan Amrabat en mocht de veelbesproken ex-Ajacied Antony als invaller binnen de lijnen komen. Dan was ook wel nodig, want Brentford kwam in de eerste helft verrassend op voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Na geklungel van Casemiro konden de bezoekers uit Londen er vandoor en wist Mathias Jensen de bal achter Onana te schuiven. Ook bij deze tegentreffer zag de ex-speler van Ajax er niet bepaald goed uit. United moest daarna in de achtervolging tegen Brentford, dat zonder Mark Flekken naar Manchester was gekomen. Zijn vervanger leek de nul te gaan houden, maar moest in extremis nog twee keer vissen. Twee treffers van Scott McTominay zorgden voor opluchting bij Ten Hag.

Burnley - Chelsea 1-4

Chelsea leek op bezoek bij Burnley een lastige middag tegemoet te gaan. De gastheer kwam na een kwartier spelen al op voorsprong via Wilson Odobert. Daarna was het echter de beurt aan Chelsea, dat vlak voor rust toesloeg. Daar hadden the Blues wel de hulp van Ameen Al-Dakhil (eigen doelpunt) voor nodig. Na de thee liepen de bezoekers via Cole Palmer (strafschop), Raheem Sterling en Nicolas Jackson uit naar een 1-4 zege.

Overige uitslagen

Everton - AFC Bournemouth 3-0

Fulham - Sheffield United 2-1