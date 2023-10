Hans Kraay: 'Talkshows grijpen massaal naast Tim Baijens, iedereen wil hem spreken'

Nederlandse talkshows deden de afgelopen maand pogingen om clubarts Tim Baijens van RKC Waalwijk aan tafel te krijgen, maar dat lukte niet. Baijens trad handelend op met een defibrillator toen doelman Etienne Vaessen in botsing kwam met Brian Brobbey in de wedstrijd tussen RKC en Ajax van 30 september.

Journalist Hans Kraay junior van ESPN heeft vernomen dat kranten en praatprogramma’s de nodige interviewverzoeken deden voor Baijens. "Hij is door alles en iedereen achternagezeten", weet Kraay. Dat is uiteraard ook niet voorbijgegaan aan algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC. “Ik moest er nogal om lachen”, zegt Van Mosselveld. “In Nederland zijn we goed in het oordelen over allerlei zaken. Een dag later heb je opeens allerlei hartspecialisten en iedereen vindt er iets van. Ik denk dat Tim geweldig gehandeld heeft.”

“Zowel Etienne als Tim heeft niet de behoefte gevoeld om er in welk praatprogramma dan ook verder over te spreken. Ik denk dat de focus vooral op voetbal moet liggen”, legt de directeur uit. “Natuurlijk begrijpen we dat ze die mensen graag aan tafel willen hebben, maar Tim is ook een professional. Voor hem is het niet anders dan dat hij gewoon z’n werk heeft gedaan. Om daar nou aan een tafel over te gaan praten, dat is voor anderen.”

'Het gaat goed met Vaessen'

In het interview vertelt Van Mosselveld ook dat het naar omstandigheden goed gaat met Vaessen. De doelman doet voorzichtige oefeningen op het trainingsveld. Wel heeft de botsing met Brobbey ‘een enorme nasleep’ gehad en dus moet RKC per dag bekijken welke belasting Vaessen aankan, zo legt Van Mosselveld uit.