Etienne Vaessen laat gezicht zien op trainingsveld: 'Hij zou vanavond nog willen spelen'

is terug op het trainingsveld bij RKC Waalwijk. Voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam laat directeur Frank van Mosselveld weten dat het ‘naar omstandigheden redelijk goed’ gaat met de keeper.

Vaessen raakte op 30 september in botsing met Brian Brobbey en lag daarna kort in het ziekenhuis. Vervolgens werkte hij thuis aan zijn herstel en inmiddels doet hij ook voorzichtige oefeningen op het trainingsveld van RKC Waalwijk. “Het is natuurlijk een blessure waarbij je van dag tot dag moet bekijken wat er gebeurt als je de intensiteit verhoogt”, legt Van Mosselveld uit aan ESPN.

Vaessen ‘vangt voorzichtig al wat ballen’ op het trainingsveld, nog zonder begeleiding van fysiotherapeuten. “Het is goed dat we hem weer op het veld zien.” Hans Kraay junior vraagt Van Mosselveld of het klopt dat Vaessen nog steeds terugkerende hoofdpijn heeft. “Dat zou je Etienne zelf moeten vragen, maar het mag duidelijk zijn dat die botsing een enorme nasleep heeft gehad. Als ik het vergelijk met twee weken geleden, is er een enorme vooruitgang.”

Dat betekent niet per definitie dat Vaessen die lijn kan doorzetten, weet Van Mosselveld. “Dat hopen we wel, maar we moeten het van dag tot dag bekijken.” Volgens de directeur is er geen discussie geweest over de vraag of Vaessen ooit nog kan spelen. “Als je hem spreekt, zou hij vanavond nog onder de lat willen staan. Zoals het er nu uitziet, lijkt het erop dat hij de oude kan worden. Het ziet er positief uit, maar ik ben geen dokter. Dit is bijvoorbeeld geen enkelblessure, waarvan je weet hoe lang je afwezig bent.”