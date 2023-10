KNVB neemt besluit over Brian Brobbey na botsing met Etienne Vaessen

hoeft niet te vrezen voor een schorsing na zijn veelbesproken botsing met Etienne Vaessen. De onafhankelijke aanklager betaald voetbal laat de 21-jarige spits van Ajax met rust, zo laat een woordvoerder van de KNVB weten aan De Telegraaf. "De situatie is door scheidsrechter Pol van Boekel ingeschat als een ongelukkige botsing en de VAR is dezelfde mening toegedaan. Omdat de situatie is beoordeeld, onderneemt de aanklager vanzelfsprekend geen actie", luidt de uitleg.

Brobbey raakte zaterdagavond in de slotfase van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax met zijn voet het hoofd van Vaessen. De doelman van de Waalwijkers ging knock-out en werd op het veld preventief gereanimeerd, alvorens hij per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Waar er sprake leek van een ongelukkig botsing tussen Brobbey en Vaessen, wordt er ook her en der beweerd dat de spits bewust doorliep op de keeper.

Dat er vanuit Zeist geen actie wordt tegen Brobbey, vindt Mario van der Ende terecht. "Ik vind dat we hier het voordeel van de twijfel aan de scheidsrechter en de VAR moeten geven", aldus de oud-scheidsrechter. "Ik hoorde zeggen dat er sprake was van frustratie, omdat de bal van de voet van Brobbey af sprong. Maar dan moet je als scheidsrechter dus in het hoofd van een speler kunnen kijken? De enige die weet of hij het bewust heeft gedaan, is Brobbey zelf."

Van der Ende vindt het een complexe situatie. "Omdat de keeper ook naar voren komt en naar de grond duikt. Bovendien liep Brobbey tussen een aantal spelers in, waardoor hij een duw in zijn rug kreeg. Ik denk dat er geen sprake was van opzet en dat Van Boekel de goede beslissing heeft genomen door de gele en rode kaart op zak te houden."

Ook ex-arbiter Dick Jol neemt het op voor Brobbey. "Iedereen ziet dat hij een duw in zijn rug kreeg. Daardoor was de overtreding per definitie niet opzettelijk. Niks aan de hand dus. Het was ook geen één-op-één-situatie tussen Brobbey en Vaessen, maar er stonden meer mensen in dat kleine gebiedje, waardoor er daarvoor ook contact met Brobbey was. Om heel eerlijk te zijn, heb ik geen seconde aan een gele of rode kaart gedacht."