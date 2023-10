Louis van Gaal laat van zich horen en schuift bij Ajax eerste naam naar voren

Het is nog geen week geleden dat Ajax bekendmaakte dat Louis van Gaal de Raad van Commissarissen gaat adviseren, maar de voormalig trainer van de Amsterdammers heeft weinig tijd nodig gehad om van zich te laten horen. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf meldt dinsdagavond dat Van Gaal de naam van Marijn Beuker naar voren heeft geschoven voor de ‘wederopbouw’ van de club. Voor Beuker moet een ‘speciale (directeurs)functie’ worden gecreëerd.

Het is crisis met de hoofdletter C in Amsterdam. Ajax heeft een dramatisch seizoen achter de rug, waarin het kansloos werd uitgeschakeld in zowel de Champions League áls de Europa League en eindigde in de Eredivisie op een zeer teleurstellende derde plaats. Sven Mislintat kreeg als technisch directeur het vertrouwen om de club er weer bovenop te helpen, maar het ging de afgelopen maanden van kwaad tot erger. Ajax staat momenteel zestiende in de Eredivisie en Mislintat werd een paar weken geleden na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord door de club op straat gezet.

In de navolging van Mislintat vertrok ook Pier Eringa uit Amsterdam. Eringa was nog maar een paar maanden de voorzitter van de rvc, maar besloot op te stappen. Inmiddels zijn Michael van Praag en Leo van Wijk voorgedragen als nieuwe voorzitters van de rvc. Het is de bedoeling dat Van Gaal de rvc gaat adviseren over voetbaltechnische zaken. Van Gaal ziet in Beuker een ‘belangrijke pion in de technische wederopbouw van Ajax’, meldt De Telegraaf dinsdagavond. Van Gaal en Beuker, die op dit moment sportief directeur is van het Schotse Queen’s Park FC, kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij AZ. Daar was hij van 2007 tot 2013 coördinator talentontwikkeling. Beuker promoveerde daarna tot directeur voetbalontwikkeling.

“Volgens bronnen binnen de club staat Beuker open voor Ajax, waar een speciale (directeurs)functie voor hem moet worden gecreëerd. Samen met de nog te benoemen directeur voetbalzaken en hoofd jeugdopleidingen moet de voormalige AZ’er de Ajax-academie grond herstructureren en het Ajax-DNA bewaken”, leest het. Beuker is eveneens een goede bekende van Alex Kroes, die in maart bij Ajax zijn intrede maakt als algemeen directeur. In het artikel van De Telegraaf komt Beuker naar voren als een ambitieuze vakman. “Al op jonge leeftijd had hij de ambitie technisch directeur te worden en zaken compleet anders aan te pakken dan de oude garde. Als tiener en begin twintiger keek hij als sportwetenschapper al in de keuken bij AS Roma, Espanyol en OGC Nice en voerde hij gesprekken met vele prominenten uit de voetballerij.”