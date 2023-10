Robert Maaskant: 'Toen Steijn werd aangesteld zei ik wel dat ik een beter cv had'

Robert Maaskant vindt het logisch dat Ajax maandagavond heeft besloten om afscheid te nemen van Maurice Steijn. Maaskant is van mening dat de Haagse coach onvoldoende heeft laten zien in Amsterdam en keek er al van op toen de coach door Ajax werd overgenomen van Sparta Rotterdam.

"Hij ging dit niet meer keren", zegt Maaskant in de liveshow van FC Afkicken, die vlak na het vertrek van Steijn werd opgenomen. "Ik vraag mij wel af of hij voldoende zelfreflectie heeft om ook naar zichzelf te kijken en naar de ontwikkeling van het spel. Ik hoorde hem zondag zeggen: ja, ik heb mijn spelersgroep pas donderdag weer bij elkaar gehad. Nou, dat heb ik PSV niet horen zeggen, dat heb ik Feyenoord niet horen zeggen. Er zijn veel meer clubs die dat hadden in Europa, maar ik heb geen coach gehoord die zei dat hij zijn spelers donderdag pas weer bij elkaar had. Dat is eigenlijk een beetje indekken", zegt Maaskant.

De analist van ESPN en FC Rijnmond vond dat Steijn binnen Ajax als straatvechter door de ruimtes is gegaan, maar uiteindelijk zijn gevecht niet wist te winnen door de prestaties op het veld: "Bij Ajax ga je dat niet winnen als er geen mooi voetbal gespeeld wordt", zegt Maaskant, die laat blijken dat hij er van opkeek toen Sven Mislintat deze zomer Steijn besloot vast te leggen als trainer van Ajax: "Nu krijgt ik natuurlijk heel sociale media, wat ik niet heb, over mij heen. Toen Steijn werd aangesteld heb ik wel even tegen wat mensen gezegd van ja: Ik heb misschien wel een betere cv dan Maurice Steijn."





Pep Guardiola



Een ideale opvolger voor Steijn heeft Maaskant wel in gedachten, maar de oud-trainer is wel heel ambitieus en zet hoog in: "Degene die ik zou benaderen zou Guardiola zijn. Die heb je niet direct dit jaar binnen. Ik zou zeggen: hier heb je de sleutels. Je wilt iemand hebben die vanuit de Cruijff-filosofie de club neer gaat zetten", zegt Maaskant.