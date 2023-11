Ajax krijgt drie opvallende transfertips: ‘Nu gaan veel mensen boos hun video of oortjes uitzetten, maar…’

Het is niet de vraag óf, maar met wie Ajax zich komende winter gaat versterken. Arco Gnocchi, die samen met Freek Jansen de Pak Schaal Podcast van Voetbal International opneemt, heeft zijn lijstje al klaarliggen. Als hij het voor het zeggen had, zou hij toch eens bij , én polsen hoe zij tegenover een terugkeer naar de eredivisie staan. Gnocchi realiseert zich echter dat hun komst niet echt realistisch is.

Zowel Hedwiges Maduro als Branco van den Boomen gaf na de nederlagen van Ajax tegen Brighton & Hove Albion en PSV aan dat de huidige Amsterdamse selectie op een aantal posities ervaring en specifieke leiderschapskwaliteiten mist. De huidige nummer achttien van de eredivisie zal in de winterstop op zoek gaan naar spelers die de jonge groep door dit zware seizoen kunnen loodsen. Op X kwamen Ajacieden al met meerdere namen op de proppen en ook Gnocchi heeft zijn wensen. “Nu gaan heel veel mensen heel boos hun video of oortjes uitzetten, maar ik zou qua ervaring en positie De Roon heel graag willen zien”, vertelt hij in de nieuwe aflevering van de Pak Schaal Podcast.

De Roon speelt al jaren bij Atalanta Bergamo en maakt ook al geruime tijd deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. Hoewel de middenvelder niet bij iedereen geliefd is, doet bondscoach Ronald Koeman geregeld een beroep op hem. Zo had De Roon in oktober nog een basisplaats in de kraker tegen Frankrijk en kwam hij een paar dagen later op bezoek in Griekenland als invaller binnen de lijnen. Jansen begrijpt enerzijds dat de naam van De Roon niet bij alle Ajacieden tot enthousiaste reacties zal houden, maar is anderzijds van mening dat zij momenteel niet heel veel te wensen hebben. “Laten we eerlijk zijn, een Ajacied heeft op dit moment geen enkel recht van spreken om over een super stabiele middenvelder van Atalanta Bergamo, die ook nog eens international is van Oranje, te zeggen dat ze hem niet willen hebben. Want als je ziet wat daar nu allemaal rondloopt…”

Staat Malacia open voor Ajax?

Jansen vindt de suggestie van Gnocchi dus nog niet eens zo heel gek. “Het is wel een andere afslag die je neemt, maar had je maar een nummer 6 als De Roon gehad…” De Roon is niet de enige Oranje-international op het lijstje van Gnocchi. “Mocht onze grote vriend Ten Hag het niet redden bij United en er komt een nieuwe trainer, dan zou ik toch eens een balletje opgooien bij Malacia. Dat zou ik toch even doen. We hebben pas zes linksbacks”, zegt Gnocchi cynisch. Ajax haalde afgelopen zomer Gastón Ávila en Borna Sosa naar Amsterdam. Eerstgenoemde speelt echter liever centraal, terwijl Sosa vooral in verdedigend opzicht nog geen onbetwiste indruk heeft achtergelaten. Jansen denkt echter dat Malacia geen trek heeft in een terugkeer naar Nederland.

“Het is heel moeilijk. Hoe wij nu denken, zo denkt een club normaal niet anders. Ja afgelopen zomer wel, want toen gingen ze overal en nergens spelers vandaan halen”, zegt de voormalig Ajax-watcher. De Amsterdammers tastten onder meer diep in de buidel voor Josip Sutalo. De Kroaat heeft het echter heel lastig in Amsterdam. Voor Gnocchi reden om als Ajax misschien toch aan te kloppen in Milaan. “Als Sutalo blijft schutteren, dan toch maar Stefan de Vrij eens lief aankijken.” Gnocchi verwacht echter niet dat De Vrij staat te popelen om naar Ajax te komen.

Werkwijze Ten Hag

Jansen vertelt vervolgens hoe Erik ten Hag gedurende zijn periode in de Johan Cruijff ArenA te werk ging. “Welke Nederlandse voetballers, welke internationals lopen er rond in het buitenland die haalbaar zijn en van toegevoegde waarde kunnen zijn? Dan kijk je binnen Nederland en dan ga je kijken: oké, dan misschien een buitenlandse speler. Maar je weet gewoon dat Nederlandse spelers geen aanpassingstijd nodig hebben. Je wil komende winter eigenlijk korte termijnversterkingen hebben. Dan kun je wel drie Brazilianen halen, maar dan weet je natuurlijk niet hoe dat uitpakt”, aldus de journalist.