Ajax moet Maurice Steijn bedanken: 'Hij kan 100 miljoen euro opleveren'

Jorrel Hato (17) gaat Ajax in de toekomst nog heel veel geld opleveren. Dat verwacht journalist Süleyman Öztürk althans. Hij is zeer onder de indruk van de talentvolle verdediger, voor wie hij een geweldige toekomst voorspelt.

De journalist van Voetbal International somt in een video op wat de nog altijd nog geen achttienjarige voetballer allemaal al heeft laten zien tot dusver. “Hij heeft zijn debuut in Oranje gemaakt. Heeft de aanvoerdersband om gehad en moet nog achttien worden”, aldus Öztürk. “Dit is een speler, die vertegenwoordigt een transferwaarde van honderd miljoen euro, als je gaat denken in de toekomst. Misschien wordt het wel de eerste speler van Ajax die voor meer dan honderd miljoen euro verkocht wordt.”

Öztürk schat de kwaliteiten van Hato in op het niveau Josko Gvardiol. “Hij kan met grote ruimtes in de rug spelen. Hij is ongelofelijk goed in opbouwen. Hij heeft een goede passing. Kan aanvallend koppen”, aldus de journalist, die Hato doet denken aan Jurriën Timber en Hato als ideale opvolger van Virgil van Dijk ziet. “Op basis van techniek kan hij moeiteloos meedraaien. Wat mij opviel tegen Vitesse: handgebaartjes, van jongens kalm. Met een simpel tikje kan hij drukzetten omzeilen. Hato maakt aanvallers slechter en zijn handelingssnelheid is al heel hoog. Ook is hij zuiver in balbezit.”

Öztürk was heel kritisch op trainer Maurice Steijn, maar hiervoor moet hij de coach een compliment geven. “Dat is het enige dat Steijn goed gedaan heeft bij Ajax: kiezen voor Hato, toen iedereen dacht van de aankopen: wat ben je aan doen? Ze dachten dat het een statement was, van kijk mij eens dapper zijn. Maar alle topclubs in Europa gaan naar hem kijken.”