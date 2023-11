Bayern-grootheid Rummenigge opent aanval op Borussia Dortmund: 'Verlies voor de hele Bundesliga'

Voormalig Europees voetballer van het jaar en Bayern München-bestuurder Karl-Heinz Rummenigge heeft in gesprek met Express opvallend hard uitgehaald naar het transferbeleid van Borussia Dortmund. Rummenigge zag de nummer twee van het afgelopen seizoen in Duitsland de afgelopen jaren veel talent ophalen, om dat vervolgens niet lang daarna voor veel geld te verkopen. Volgens de oud-speler van Bayern München, Internazionale en Servette raakt Borussia Dortmund daarmee niet alleen zichzelf, maar ook het Duitse voetbal.

Bayern München dat kritiek heeft op het transferbeleid van Borussia Dortmund. Dat zal voor veel supporters van Borussia Dortmund even schrikken zijn en misschien wel weggezet worden als ‘hypocriet’. Niet in de laatste plaats omdat Bayern München in het vorige decennium meermaals een sterkhouder bij de concurrent weghaalde. Denk alleen al aan de omstreden transfers van Mario Götze, Robert Lewandowski en Mats Hummels. Vooral Götze was nog jong toen hij Borussia Dortmund voor veel geld verruilde voor Bayern München. Althans, de 37 miljoen euro die Der Rekordmeister in de zomer van 2013 voor Götze betaalde ging destijds de boeken in als groot bedrag.

Tijden zijn inmiddels veranderd. Bayern München kroont zich weliswaar nog steeds elk seizoen tot kampioen van Duitsland, maar Borussia Dortmund verkoopt z’n beste spelers inmiddels voor nóg meer geld. Rummenigge heeft echter geen goed woord over voor de werkwijze van Borussia Dortmund op de transfermarkt. “Er was een jeugdgekte in het Duitse voetbal. Er werden veel te veel transfers gedaan om een bedrijfsmodel te creëren waarin spelers later met winst werden verkocht”, zegt de tweevoudig Europees voetballer van het jaar (in 1980 en 1981). Hij noemt Borussia Dortmund als voorbeeld. “Dan gaat er een Sancho naar Manchester United, een Haaland naar Manchester City, een Bellingham naar Real Madrid. Maar dat was niet alleen een verlies voor Dortmund, de hele Bundesliga verliest attracties.”

Nadat Borussia Dortmund Erling Haaland in de zomer van 2022 verkocht aan Manchester City, nam het afgelopen zomer afscheid van Jude Bellingham. De Engelsman vertrok voor meer dan honderd miljoen euro naar Real Madrid. Waar Bellingham dit seizoen de grote uitblinker is bij Real Madrid, heeft Borussia Dortmund het erg lastig in de Bundesliga. Het haalde 21 punten uit de eerste elf wedstrijden en bezet daarmee de vijfde plaats. De achterstand op Bayern München is acht punten en koploper Bayer Leverkusen heeft zelfs al tien punten meer. Voor Rummenigge is het dan ook duidelijk wie dit seizoen de grootste concurrent is van Bayern München. “Het zal voor ons een uitdaging zijn om Leverkusen daar weg te krijgen. Ze verdienen veel respect omdat ze heel aantrekkelijk voetbal spelen”, is de Duitse grootheid lovend over de formatie van coach Xabi Alonso.