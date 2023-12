Buitenlandse media zwaar onder de indruk van één PSV'er

PSV-aanvaller moest woensdagavond noodgedwongen ingebracht worden door trainer Peter Bosz na de blessure van Hirving Lozano. Uiteindelijk werd hij de grote man aan de kant van de Eindhovenaren, die bij bijna alle goals betrokken was. Dat leverde de Belg nationaal én internationaal veel lof op.

SPORT had bijvoorbeeld aandacht voor de ‘demonstratie’ van Vertessen. “Door zijn kracht en snelheid ging Sevilla in de slotfase onderuit. Hij bracht PSV dansend naar de achtste finales van de Champions League”, vond het Spaanse medium. In eigen land werd Vertessen door Het Laatste Nieuws gekozen tot de man van de wedstrijd in Andalusië. “Hij ontpopte zich in de tweede helft als een gesel voor de Sevilla-defensie.”

Artikel gaat verder onder video

“Bankzitter groeit uit tot held van PSV na waanzinnige avond in Sevilla”, kopte het Eindhovens Dagblad over Vertessen. De Telegraaf somde wat goede acties op van de rappe buitenspeler. “De snelle Belg vervulde een sleutelrol. Zo maakte Ocampos op hem de overtreding waarvoor hij de tweede gele kaart kreeg, stond hij met een harde voorzet, die door Nemanja Gudelj in eigen doel werd gewerkt, aan de basis van de 2-2 en verzorgde hij de assist voor de winnende goal.”

De verwachting is Vertessen komend weekend tegen Feyenoord ook in de basis staat, want Lozano zal er zeker niet bij zijn, terwijl achter de naam van Noa Lang een groot vraagteken staat. Als hij al inzetbaar is, dan lijkt een basisplaats een utopie voor de oud-Ajacied. PSV kan komende zondag in De Kuip een grote stap zetten richting de landstitel. Het seizoen is na de topper in Rotterdam-Zuid weliswaar nog lang, maar bij een overwinning wordt het verschil tussen beide ploegen tien punten in Eindhovens voordeel.

PSV won dit seizoen al een keer in De Kuip. Dat was begin augustus in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Een treffer van Lang bezorgde Bosz toen zijn eerste prijs als hoofdtrainer van de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie.